İşte yeni kral!

Euronews'in haberine göre Pahang eyaletinin yöneticisi 59 yaşındaki Sultan Abdullah Ahmad Shah 5 yıl süreyle ülkenin yeni kralı oldu. Sultan Shah resmi olarak 31 Ocak'ta tahta çıkacak.
Pahang Kralı Sultan Ahmad Shah'ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tahta çıkamayacağı düşünülüyordu.
Sultan Muhammed geçtiğimiz ay 5 yıllık görev süresini tamamlamadan sürpriz bir şekilde tahttan çekilme kararı vermişti. İstifanın Sultan Muhammed'in 2015 Miss Moskova birincisi Oksana Voevodina'yla 2018 yılında evlendiği iddiaları üzerine geldiği düşünülüyor.
Malezya'da kral, ülkenin 9 eyalet yöneticisinden oluşan Yöneticiler Konseyi tarafından kendi içlerinden seçiliyor. Malezya kralı, konsey üyesi 9 eyalet kralı arasında dönüşümlü olarak belirleniyor. Seçim için Yöneticiler Konseyi'nin önce bir aday üzerinde anlaşması, daha sonra da bu adayın oy çoğunluğuyla kabul edilmesi gerekiyor.
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