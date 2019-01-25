İşte yeni kral!

Euronews'in haberine göre Pahang eyaletinin yöneticisi 59 yaşındaki Sultan Abdullah Ahmad Shah 5 yıl süreyle ülkenin yeni kralı oldu. Sultan Shah resmi olarak 31 Ocak'ta tahta çıkacak.

Pahang Kralı Sultan Ahmad Shah'ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tahta çıkamayacağı düşünülüyordu.

Sultan Muhammed geçtiğimiz ay 5 yıllık görev süresini tamamlamadan sürpriz bir şekilde tahttan çekilme kararı vermişti. İstifanın Sultan Muhammed'in 2015 Miss Moskova birincisi Oksana Voevodina'yla 2018 yılında evlendiği iddiaları üzerine geldiği düşünülüyor.

Malezya'da kral, ülkenin 9 eyalet yöneticisinden oluşan Yöneticiler Konseyi tarafından kendi içlerinden seçiliyor. Malezya kralı, konsey üyesi 9 eyalet kralı arasında dönüşümlü olarak belirleniyor. Seçim için Yöneticiler Konseyi'nin önce bir aday üzerinde anlaşması, daha sonra da bu adayın oy çoğunluğuyla kabul edilmesi gerekiyor.

