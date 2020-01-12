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  4. Malezya, Pakistan ile palm yağı ticaretini genişletmeyi hedefliyor

Malezya, Pakistan ile palm yağı ticaretini genişletmeyi hedefliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 05:34 | Son Güncelleme

Malezya, Pakistan ile palm yağı ticaretini genişletmeyi hedefliyor

Malezya Temel Sanayiler Bakanı Teresa Kok Suh Sim, ülkesinin Pakistan'a yönelik palm yağı ihracatını artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki 5. Pakistan Yenilebilir Yağ Konferansı'nda konuşan Bakan Teresa, Pakistan'ın, Malezya palm yağının daimi alıcılarından olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki palm yağı ticaretinin gelecek vadettiğini vurguladı.

Teresa, Malezya ile Pakistan arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yenileneceğini ifade etti ve "Bu sayede hem palm yağı ticareti hem de diğer alanlarda ticaret hacmimiz ilerleyen yıllarda katlanarak büyüyebilir." dedi.

Pakistan'ın, 2018'de Malezya'dan 1,16 milyon ton palm yağı ithal ettiğini belirten Teresa, "Son 7 yıl içinde Pakistan'dan palm yağı talebi her sene ortalama yüzde 4,5 artmıştır." şeklinde konuştu.

Bakan Teresa, Pakistanlı iş insanlarının, Kuala Lumpur'dan Karaçi'ye direkt uçuş talebini de dikkate alacaklarını belirtti.

Malezya'nın, Hindistan'ın Keşmir'deki insan hakları ihlallerine yaptığı eleştiriler nedeniyle Hintli palm yağı şirketleri, Malezya'dan ithalata sınırlama getirmişti.

Başbakan Mahathir Muhammed'in, Hindistan'daki tartışmalı vatandaşlık yasasını eleştirmesi üzerine iki ülke arasındaki palm yağı ticareti daha da azalma eğilimi göstermişti.

Hindistan Ticaret ve Endüstri Bakanlığı, perşembe günü yayımladığı bildiride, Malezya palm yağını yasaklı ürünler listesine koymuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Malezya Pakistan palm yağı ticaret

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