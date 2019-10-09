HABER

Malezya parlamentosu "Yalan Haber Yasası"nın iptalini onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 17:49 | Son Güncelleme

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak döneminde getirilen ve yalan haber yapan medya organlarına para ve hapis cezasını öngören yasanın iptali için parlamentoya sunulan tasarı onaylandı

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak hükümetinin getirdiği "Yalan Haber Yasası"nın feshedilmesi için dün parlamentoya sunulan tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

Yalan Haber Yasası'nın iptali için parlamentoda yapılan oylamada tasarı 51'e karşı 92 oyla onaylandı.

Hükümet söz konusu yasanın iptali için ilk girişimi geçen yıl eylülde yapmıştı. Yasa iptali teklifi meclisten geçmiş, fakat Senatonun onayını alamamıştı.

Bir yıllık aradan sonra dün yeniden sunulan ve bugün kabul edilen tasarı, Senato onayına sunulacak.

Federal Anayasa'nın 68. maddesi uyarınca Senato tasarıyı geri çeviremeyecek.

Eski Başbakan Necip Rezak döneminde yalan, sahte ve uydurma haberleri yazanlara ceza verilmesini öngören Yalan Haber Yasası Tasarısı, Nisan 2018'de 64'e karşı 123 oyla kabul edilmişti.

Yasayı ihlal edenler 6 yıl hapis ve 128 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.

Söz konusu kanunun 2018'de genel seçime bir ay kala çıkarılması, tepkilerin artmasına neden olmuştu.

Necip Rezak, yasanın sahte haberlerin engellenmesi için çıkarıldığını savunurken, sivil toplum kuruluşları ve muhalif partiler, yasanın tamamen iktidara yönelik eleştirilerin bastırılması için çıkarıldığını iddia etmişti.

PARTNERDudak uçuklatan değişim!Dudak uçuklatan değişim!
Şanlıurfa 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi!Şanlıurfa 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi!
Yaralı turna emniyet amirliğine sığındıYaralı turna emniyet amirliğine sığındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malezya meclis Onay parlamento yalan haber yasası

En Çok Okunan Haberler

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı sonrasında internet ve GSM operatörleri de kapatıldı

İnternet ve GSM operatörleri kapatıldı

Şanlıurfa'da "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Şanlıurfa 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi!

Son dakika: Ceylanpınar ilçe merkezine havan mermisi, Nusaybin'e roket atıldı

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

Suriye sınırında mesaj namlunun ucunda!

Suriye sınırında mesaj namlunun ucunda!

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı resmen başladı! İşte bölgeden gelen ilk fotoğraflar

Barış Pınarı Harekatı resmen başladı! İşte bölgeden gelen ilk fotoğraflar

Son dakika: Ceylanpınar'da vatandaşlara 'evlere girin' uyarısı!

Harekat sonrası 'evlerinize girin' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.