Malezya, saldırı planı yapan DEAŞ’la bağlantılı 6 kişiyi tutukladı

Malezyalı yetkililer, 4’ü yabancı uyruklu olan 6 kişiyi saldırı planı yapmak veya DEAŞ üyesi olma suçlamasıyla tutukladı.

DEAŞ bağlantılı militanların 2016 Ocak ayında komşu ülke Endonezya’nın Başkenti Jakarta’da birkaç saldırılarda bulunması sebebiyle teyakkuzda bulunan Malezya DEAŞ bağlantılı militanlara karşı sıkı tedbirler alıyor.

Malezya Polisi, militan gruplarla bağlantısı olması veya saldırılar planlaması suçlamasıyla Aralık ve Ocak ayında 5 ayrı baskında 6 kişiyi tutukladığını söyledi.

Emniyet Genel Müdürü Fuzi Harun sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 2 Malezyalı militan ve Singapur, Bangladeş, Suudi Arabistan ve Güney Asya ülkesinden 4 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Polis, Suriye’de savaşan Singapurlu 48 yaşındaki DEAŞ militanının Malezya’nın Johor şehrinde Hür Masonlar tarafından kullanılan bir binaya saldırı planı yapmakla suçlandığını söyledi.

Polis, Malezya’nın doğu eyaleti Sabah’ta yapılan başka bir baskında Ebu Sayyaf gurubuna mensup olan başka bir militanın işçi olduğunu, 21 yaşındaki başka bir şüphelinin ise Furuji Indama ile bağlantısı olduğunu söyledi .

28 yaşındaki bir diğer militanın Malezya’nın Selangor eyaletinde yapılan bir baskında gözaltına alındığı belirtildi. Malezya, geçen birkaç yıl içinde militan gruplarla bağlantısı olduğundan şüphelenilen yüzlerce kişiyi tutukladı.

2016 yılının haziran ayında Malezya’nın Başkenti Kuala Lumpur’un kenar mahallesinde bir bara yapılan ve DEAŞ’ın üstlendiği saldırıda 8 kişi yaralanmıştı.



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