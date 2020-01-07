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  4. Malezya: Süleymani’nin öldürülmesi ahlaksız ve hukuksuz

Malezya: Süleymani’nin öldürülmesi ahlaksız ve hukuksuz

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 12:19 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "Tıpkı Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi bir vakadır. Bu olay da bir ülkenin, başka ülkedeki liderleri öldürmek için kendi başına karar vermesi eylemidir. İkisi de ahlaksız ve hukuksuzdur" - "Müslümanlar için birlik olma vakti gelmiştir"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD'nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürülmesini, "ahlaksız ve hukuksuz" olarak nitelendirdi.

Yolsuzlukla Mücadele Özel Komite toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Başbakan Mahathir, ABD ile İran arasındaki gerilimi değerlendirdi.

Mahathir, ABD’nin Bağdat Havalimanı’na düzenlediği saldırıların, Müslüman ülkeler için güvenlik sorunu yarattığını belirterek, “Artık güvende değiliz. Eğer birileri, bir başkasının hoşuna gitmeyen şey söylerse, başka bir ülkeden insansız hava aracının yollanması ve hatta bana ateş edilmesi işten bile değil.” dedi.

Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin Mahathir, “Tıpkı Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi sınır ötesinde yaşanmış bir vakadır. Bu olay da bir ülkenin, başka ülkedeki liderleri öldürmek için kendi başına karar vermesi eylemidir. İkisi de ahlaksız ve hukuksuzdur.” değerlendirmesinde bulundu.

Mahathir, mevcut gelişmeler karşısında doğruları konuşmaktan çekinmediğini söyleyerek, “Kimin güçlü, kimin zayıf olduğuna dair endişe etmiyorum.” diye konuştu.

Süleymani’nin öldürülmesinin, bölgede terör faaliyetlerini artırabileceği uyarısında bulunan Mahathir, “Müslümanlar için birlik olma vakti gelmiştir.” ifadesini kullandı.

- AB'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'nda araçlarına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının intikamını alacaklarını ifade etmişti.

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Başbakan İRAN kasım süleymani Mahathir Malezya

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