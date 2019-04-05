Malezya'da dünya helal sektörünü bir araya getirmek üzere Malezya Uluslararası Helal Fuarı (MIHAS) etkinliği düzenlendi.

Başkent Kuala Lumpur'daki Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşen ve helal ürün ile hizmetlerin olimpiyatları olarak tanımlanan fuarda ilaç, kozmetik, gıda, turizm, ticaret, lojistik ve İslami finans gibi alanlarda çok sayıda firma boy gösterdi.

Türkiye'nin de dahil olduğu 40 ülke ve bin kuruluş katıldığı fuarda a 1,5 milyon helal ürün ve hizmetin tanıtımı yapıldı.

Malezya Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanlığının himayesinde düzenlenen fuarda, Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurulu, (MATRADE) Helal Endüstrisi Kalkınma Kurumu (HDC) ve dünya genelindeki helal sertifikaların en büyük merkezlerinden olan Malezya İslami Kalkınma Birimi (JAKIM) ana organizatörler arasında yer aldı.

Çok sayıda firmanın uluslararası helal ürün endüstrisine dair sunumlar yaptığı fuarda, helal ürün defile ve sergileri de gerçekleştirildi.

Fuara ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan helal sertifikası sağlayan kuruluşlardan Halal Academy yetkilisi Enver Kemal, Malezya'nın küresel helal ürün endüstrisinde önemli bir yeri olduğunu belirterek, "2023'te helal ekonomi alanında 3 trilyon dolar toplam harcama hedefleyen bir ülke olarak Malezya, ticaret, endüstri ve inovasyon gibi alanlarda helal sektörünü geliştirmek için inisiyatifler almaktadır." dedi.