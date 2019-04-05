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Malezya Uluslararası Helal Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 18:39 | Son Güncelleme

Başkent Kuala Lumpur'daki fuar, uluslararası helal ürün firmalarını bir araya getirdi

Malezya'da dünya helal sektörünü bir araya getirmek üzere Malezya Uluslararası Helal Fuarı (MIHAS) etkinliği düzenlendi.

Başkent Kuala Lumpur'daki Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşen ve helal ürün ile hizmetlerin olimpiyatları olarak tanımlanan fuarda ilaç, kozmetik, gıda, turizm, ticaret, lojistik ve İslami finans gibi alanlarda çok sayıda firma boy gösterdi.

Türkiye'nin de dahil olduğu 40 ülke ve bin kuruluş katıldığı fuarda a 1,5 milyon helal ürün ve hizmetin tanıtımı yapıldı.

Malezya Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanlığının himayesinde düzenlenen fuarda, Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurulu, (MATRADE) Helal Endüstrisi Kalkınma Kurumu (HDC) ve dünya genelindeki helal sertifikaların en büyük merkezlerinden olan Malezya İslami Kalkınma Birimi (JAKIM) ana organizatörler arasında yer aldı.

Çok sayıda firmanın uluslararası helal ürün endüstrisine dair sunumlar yaptığı fuarda, helal ürün defile ve sergileri de gerçekleştirildi.

Fuara ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan helal sertifikası sağlayan kuruluşlardan Halal Academy yetkilisi Enver Kemal, Malezya'nın küresel helal ürün endüstrisinde önemli bir yeri olduğunu belirterek, "2023'te helal ekonomi alanında 3 trilyon dolar toplam harcama hedefleyen bir ülke olarak Malezya, ticaret, endüstri ve inovasyon gibi alanlarda helal sektörünü geliştirmek için inisiyatifler almaktadır." dedi.

JAKIM'in dünya genelinde helal ürün akreditasyonunun önemli bir parçası olduğunu aktaran Enver, "41 ülkede toplam 67 sertifika yetkilendirme merkezi bulunan kuruluş, Müslüman tüketiciler için helal ürün standartlarını birleştirip tek bir bünye altında toplamayı hedeflemektedir." diye konuştu.

Enver, MIHAS fuarının ilerleyen yıllarda katılımcı firmaları daha da arttırarak uluslararası helal ürün sektörüne önemli katkılar sağlayacağının altını çizdi.

Malezya Kralı Sultan Abdullah da bugün fuar alanına ziyarette bulundu.

Bu yıl toplam 6 bin katılımcıyı ağırlayan fuar yarın son bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fuar helal ürün Malezya MIHAS Sektör

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