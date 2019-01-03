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Malezya ve İngiltere dışişleri bakanları Arakan'ı görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 16:05 | Son Güncelleme

Malezya ve İngiltere dışişleri bakanları Arakan'ı görüştü

Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah, İngiliz mevkidaşı Jeremy Hunt'ı Arakan Müslümanlarının sorunlarının çözümüne yönelik ülkesinin girişimleriyle ilgili bilgilendirdiğini belirtti.

Saifuddin, resmi ziyaret için Malezya'ya gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Hunt ile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların sorunlarını ele aldıklarını söyledi.

İngiliz mevkidaşını bu sorunun çözümüne yönelik Malezya'nın girişimleriyle ilgili bilgilendirdiğini ifade eden Saifuddin, Myanmar ve Bangladeş hükümetleriyle insani yardım komisyonu kurulması için temas kurduklarını anlattı.

Saifuddin, "Aynı zamanda ülkemizdeki Arakanlı mültecilerin, ülkelerinde güvenlik sağlandığı takdirde yurtlarına geri dönüşünü temin etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt da Arakan sorununda Malezya ile aynı çizgide olduklarını belirterek "Mevcut durum bizim için kabul edilemez; hiçbir şekilde adil ve insani değil. Sorunun çözülmesi yolunda ilerleme katedilmesi için Malezya, ASEAN ülkeleri ve Birleşmiş Milletler ile çalışmayı arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

Hunt, Saifuddin ile görüşmesinin ardından Başbakan Mahathir Muhammed'i Putrajaya'daki ofisinde ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri ingiltere Jeremy Hunt Malezya Saifuddin Abdullah

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