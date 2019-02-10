HABER

Malezya ve Singapur arasındaki kara suları tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 16:50 | Son Güncelleme

Malezya ve Singapur arasındaki kara suları tartışması

Malezya açıklarında Yunanistan ve Malezya'ya ait iki geminin çarpışmasının ardından Singapur ile Malezya arasındaki kara suları anlaşmazlığı yeniden gündeme geldi.

Malezya'nın Johor Limanı yakınlarında dün meydana gelen gemi kazasının ardından Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çarpışmanın Singapur kara sularında yaşandığı vurgulanarak Malezya'ya ait gemilerin Singapur kara sularına izinsiz girmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Malezya Dışişleri Bakanlığı ise kaza yerinin Malezya kara sularına dahil olduğunu açıkladı.

Karşılıklı açıklamalar, iki ülke arasında son haftalarda yaşanan kara suları tartışmasını alevlendirdi.

Malezya ve Yunanistan'a ait iki gemi, dün çarpışmış, kazada küçük çaplı hasar meydana gelmiş ve Yunan gemisindeki mürettebat gözaltına alınmıştı.

- Malezya ve Singapur arasındaki kara suları sorunu

Malezya ve Singapur, deniz sınırlarını belirlemek üzere 7 Ağustos 1995'te anlaşma imzalamış ve böylece Malezya'nın Johor Boğazı ile Singapur'un Tuas Limanı arasındaki sınır belirlenmişti.

Singapur 2002'de anlaşmayı ihlal ederek daha önce belirlenen sınırları güneye doğru genişletme kararı almıştı.

Bunun üzerine Malezya 2005'te Singapur'la yeniden masaya oturup yeni bir anlaşmayla genişletilmiş deniz sınırlarını belirlemeyi önermiş fakat uzlaşma sağlanamamıştı.

İki ülke 2010'da mevcut deniz sınırlarının yeni haritasını ilan etmiş, tartışmalar bir süre durmuştu.

Malezya'nın 25 Ekim 2018'de Johor Limanı sınırlarını genişletme kararı almasıyla iki ülke arasında kara suları sorunu yeniden patlak vermişti.

Malezya'nın hamlesinden bir ay sonra Singapur, Malezya'nın kara sularını genişlettiği bölgenin kendilerine ait olduğunu ilan ederek bölgeye donanma yollamıştı.

PARTNERSeyirci rol zannetti ama...Seyirci rol zannetti ama...
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktıÇakmakla oynayan çocuk evi yaktı
Ödemiş'te 23'üncü 'Deve Güreşleri' yapıldıÖdemiş'te 23'üncü 'Deve Güreşleri' yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gemi Kaza Malezya Singapur Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Murat Kurum'dan çöken binaya ilişkin açıklama: Bölgede kentsel dönüşümü başlatacağız

Bakan duyurdu! Riskli binalarla ilgili resmi açıklama: Yıkılacak

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi inşaatını inceledi! İşçilere simit ve kestane ikram etti

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

Baba- oğulun feci ölümü!

Baba- oğulun feci ölümü!

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.