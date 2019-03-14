Malezya ve Singapur arasındaki kara suları tartışması

Malezya ve Singapur, aralarında anlaşmazlığa yol açan kara suları sınırları meselesinde geçici anlaşma sağladı.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, konuyu müzakere etmek üzere Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kara suları tartışmasını çözmek için kurulan çalışma grubunun bazı konularda anlaşmaya vardığını belirten bakan Seyfeddin, geçen yıl iki ülkenin kara suları sınırını genişlettiği Johor Boğazı'nda, tarafların sınır genişletme kararını bir süreliğine askıya alacağını açıkladı.

Seyfeddin, varılan anlaşma uyarınca Malezya'nın Johor Boğazı'nda 1999'daki kara suları sınırına döneceğini, Singapur'un da 1997'deki sınırına çekileceğini ifade etti.

Seyfeddin, Johor Boğazı'nda tarafların ticari faaliyetlerini sürdüreceğinin altını çizerek "Her iki hükümete ait gemiler, bölgedeki faaliyetlerini uluslararası hukuka uygun olarak yapacak." dedi.

Bakan Seyfeddin, söz konusu adımların bir ay içinde atılacağının altını çizdi.