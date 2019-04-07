Malezya veliaht prensi İsveçli okul arkadaşı ile evleniyor

Malezya Veliaht Prensi Tengku Muhammed Faiz Petra, yurt dışında okuduğu sırada tanıştığı İsveçli Sofie Louise Johansson ile evlenmeye hazırlanıyor.

45 yaşındaki Malezya Veliaht Prensi Tengku Muhammed Faiz Petra, İsveçli 33 yaşındaki okul arkadaşı Sofie Louise Johansson ile 19 Nisan’da evleniyor. Düğünün çiftlerin isteği üzerine mütevazi bir törenle kapalı alanda yapılacağı ve çiftlere verilecek hediyelerin hayır kurumlarına gönderileceği kaydedildi. Düğüne Veliaht Prens Petra ve Louise’in arkadaşları dahil yaklaşık 300 kişinin katılmasının beklendiği öğrenildi.

Petra’nın Malezya’nın Keletan eyaletinin baş prensi olduğu belirtildi. Norveç Barış Araştırma Enstitüsü ve Asya araştırmacısı Stein Tonnesson, Keletan’ın Malezya’nın İslami değerlere çok bağlı bir eyaleti olduğunu kaydetti.

