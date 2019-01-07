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Malezya yeni kralını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 05:05 | Son Güncelleme

Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in istifası üzerine yeni kralın kim olacağı merak ediliyor - Ülkenin 9 eyaletinin kralından oluşan Yöneticiler Konferansı, kendi aralarında verdikleri kararla yeni Malezya kralını belirliyor - Malezya krallığına vekalet eden Perak Kralı Sultan Nazrin'in yeni kral olacağı ihtimaller arasında bulunuyor - 2 ay önce Rus güzeli Oksana Voyevodina ile evlendiği öne sürülen Sultan V. Muhammed'in, bu iddialar üzerine tahtı bıraktığı belirtiliyor

Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in dün tahtından çekildiğinin açıklanmasının ardından, ülke genelinde yeni kralın ne zaman seçileceği ve kim olacağı konuşuluyor.

15. Malezya kralı olarak 2017'de göreve başlayan Sultan V. Muhammed, 5 yıllık görev süresini doldurmadan tahtını bırakan ilk kral oldu.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, Sultan V. Muhammed'in istifasının ardından, Malezya kralını belirleyecek olan Yöneticiler Konferansı'nın bugün toplanması bekleniyor.

Sultan V. Muhammed'in boşluğunda Malezya krallığı görevini ise halihazırda Perak eyaleti kralı Sultan Nazrin vekaleten yürütüyor.

- Malezya'da kral seçimi

Malezya kralının görevinin son bulmasının ardından toplanan ve ülkenin 9 eyalet kralından oluşan Yöneticiler Konferansı, kendi aralarında verdikleri kararla yeni Malezya kralını seçiyor.

Kanunlar gereğince Malezya krallığı, Yöneticiler Konferansı üyesi 9 eyalet arasında dönüşümlü olarak belirleniyor. Sırası gelen eyalet kralı, yaşının küçük olması, konferans üyelerinin onayını almaması ve tahta çıkmayı istememesi gibi istisnai durumlarda Malezya krallığına geçemiyor.

Yeni Malezya kralının seçimi ise ilk olarak Yöneticiler Konferansı'nın bir aday üzerinde anlaşması, daha sonra da bu adayın oy çokluğuyla seçilmesi şeklinde gerçekleşiyor.

- Yeni kral kim olacak?

Dönüşüm listesine göre görevini bırakan Sultan V. Muhammed'in eyaleti Kelantan'ın ardından Malezya krallığına Pahang, Johor ve Perak eyaleti krallarından birinin geçmesi bekleniyor.

Pahang Kralı Sultan Ahmad Shah'ın sağlık sorunları yaşadığı gerekçesiyle tahta çıkamayabileceği öngörülürken halihazırda Malezya krallığına vekalet eden Perak Kralı Sultan Nazrin'in yeni kral olacağına ihtimal veriliyor.

Johor Kralı Sultan İskender'in ise bundan önceki seçimde tahta çıkmayı reddettiği dikkate alınarak, Malezya krallığını yine kabul etmeyebileceği düşünülüyor.

- Sultan V. Muhammed neden görevi bıraktı?

Yeni Malezya kralının kim olacağının yanı sıra Sultan V. Muhammed'in neden tahtı bıraktığı da merak ediliyor.

Kralın istifa sebebine dair resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama gelmemiş olsa da Malezya kamuoyunda, kralın istifasının arkasında Kasım 2018'de 22 yaşındaki Miss Moskova 2015 birincisi Oksana Voyevodina ile evlendiği iddiaları bulunuyor.

Söz konusu evliliğe dair krallıktan ve Malezya hükümetinden resmi bir doğrulama gelmemiş olmasına rağmen, Sultan V. Muhammed'in iddia edilen evliliğinin ardından Yöneticiler Konferansı'nın gizlice toplanarak, mevcut krala tahtı bırakması yönünde tavsiyede bulundukları öne sürülüyor.

Oysa ki resmi kayıtlarda Sultan V. Muhammed, evli gözükmemekle birlikte kraliçe ile tahta çıkmayan ilk Malezya kralı olarak biliniyor.

Son iki aydır tedavi görmek üzere izne ayrıldığı bilinen Sultan V. Muhammed'in bir süredir sarayda gözükmemesinin ardından, görevi bırakacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

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