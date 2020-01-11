Malezya yolcu uçağı da füze ile düşürülmüştü

Gökhan ARTAN/ İSTANBUL,(DHA)-İran'ın başkenti Tahran'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından düşürüldüğünün açıklanması geçmişte düşürülen yolcu uçakları olaylarını bir kez daha gündeme getirdi. 17 Temmuz 2014’te Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan Malezya Havayolları'na ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının da, Ukrayna'da düşürülmesi sonucu 298 kişi hayatını kaybetmişti.

İNCELEME EKİBİ BUK FÜZESİYLE VURULDUĞU TESPİTİ YAPMIŞTI

Hollanda’nın öncülüğündeki uluslararası inceleme ekibi, Malezya yolcu uçağının, Ukrayna'nın doğusunda Rusya'dan getirilen füze rampası ile vurulduğunu açıklamıştı. Ekip, Boeing 777 tipi yolcu uçağının Rus yapımı buk füzesiyle vurulduğu tespitini yapmıştı. İnceleme ekibi füzenin, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeden fırlatıldığını açıklarken, Rusya ise bu iddiaları reddederek hiçbir Rus füzesinin Ukrayna topraklarına geçmediğini duyurmuştu.

17 Temmuz 2014 tarihinde, Hollanda'nın Amsterdam kentinden Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitmek üzere havalanan Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçak, Rusya sınırından 60 kilometre mesafede Ukrayna topraklarındaki bir köyün yakınlarına düşmüş ve uçakta bulunan 298 kişi hayatını kaybetmişti.

