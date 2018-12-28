Malezya'da 100'er kiloluk iki piton yılanı yakalandı

Malezya'nın batısındaki Perak eyaletinde ormanlık bir alanda 100'er kiloluk iki piton yılanı bulundu.

İtfaiye yetkililerinden yapılan açıklamaya göre pitonlar, eyalete bağlı Lumut bölgesinde bir itfaiye eri tarafından fark edilerek merkeze bildirildi.

Bölgeye ulaşan ekip, 20 dakikalık çaba sonucunda dev yılanları yakalamayı başardı.

Yaklaşık 100'er kilo ağırlığındaki yılanlardan dişi olanının 4,5, erkek olanın ise 3 metre olduğu belirtildi.

İtfaiye merkezine götürülen yılanlar, yarın bölgedeki Doğal Yaşamı Koruma Birimine teslim edilecek.

