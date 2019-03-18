Malezya'da 13 terör örgütü mensubu yakalandı

Malezya'da polis, Sabah eyaletinde düzenlediği operasyonlarda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Malezya Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, eyalete bağlı Semporna ve Tambunan şehirlerinde geçen haftadan bu yana yapılan operasyonlarda, bölgedeki terör örgütleriyle bağlantısı bulunduğu tespit edilen 12 Filipinli ve bir Malezyalının gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınanların Malezya ile Filipinler arasında faaliyet gösteren DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf ile Kraliyet Sulu Güçleri (RSF) terör örgütlerine üye olduğu bildirildi.

Söz konusu kişilerden 4'ünün 2017'de Filipinler'in güneyinde ordu güçleriyle çatışmaya girdiğinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, diğer militanların ise Sabah bölgesinde Ebu Seyyaf ve RSF örgütlerine militan yetiştirdiğinin öğrenildiği kaydedildi.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.

Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

