Malezya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Serginin ardından basın açıklaması yapan Kavakcı, Türkiye'nin şimdiye kadar böyle bir ihanet örneği görmediğinin altını çizerek "O gün 251 şehit verdik. Polis Özel Harekat Başkanlığı binası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Meclis'imiz bombalandı." dedi.

Daha sonra katılımcılar ve Malezya medyası mensupları, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Büyükelçi Kavakcı'nın 15 Temmuz'u anlatan açılış konuşmasıyla devam etti.

Başkent Kuala Lumpur'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) binasında düzenlenen ve Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, YEE Kuala Lumpur Müdürü Dr. Ömer Altun, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malezya şubesi yönetiminden Mustafa Aydemir ile Malezyalı üst düzey isimlerin katıldığı programa, Malezya'nın önde gelen gazete ve televizyonları da yoğun ilgi gösterdi.

Kavakcı, Türk hükümetinin FETÖ ile ülke içinde verdiği kararlı mücadelenin yanı sıra terör örgütünün uluslararası yapılanmasıyla mücadelenin de sürdüğünü belirtti ve "Türkiye şimdiye kadar, FETÖ'nün eğitim yapılanmalarının kapatılması için 54 ülkeyle temasa geçti." şeklinde konuştu.

FETÖ unsurlarını tasfiye etme hususunda Türkiye'ye destek veren bütün ülkelere teşekkür eden Kavakcı, yakın zamanda Pakistan'ın da FETÖ'yü terör yapılanması olarak tanımladığını hatırlattı.

Büyükelçi Kavakcı, gazetecilerin, Malezya hükümetinin ülkedeki FETÖ yapılanmasına dair adım atıp atmadığı sorusuna ise "Malezyalı yetkililerin son 3 yıl boyunca gösterdikleri iş birliğinden ötürü minnettarız. Malezya hükümeti şimdiye kadar Türk makamlarından konuya dair bilgi edinme hususunda çok yardımcı oldu." şeklinde cevap verdi.

FETÖ'nün sadece Malezya'da değil, bölge ülkelerinde de eğitim kurumları ve sözde insani yardım faaliyetleri aracılığıyla varlık göstermeye çalıştığını belirten Kavakcı, Malezya'nın şimdiye kadar ülkedeki FETÖ mensuplarını Türkiye'ye iade etme konusundaki verdiği destekleri de hatırlattı.

Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının başlattığı proje çerçevesinde, FETÖ'nün karanlık yüzünü anlatmak için hazırlanan "The Network (Ağ)" isimli belgeselin gösterimiyle son buldu.

