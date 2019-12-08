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Malezya'da 1992'den bu yana ilk kez çocuk felçi vakası görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 17:07 | Son Güncelleme

Malezya'da 1992'den bu yana ilk kez çocuk felçi vakası görüldü

Malezya'da 27 yıl sonra ilk defa çocuk felci vakası tespit edildiği bildirildi.

Yerel basındaki haberler göre, Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Doktor Noor Hisham Abdullah düzenlediği basın toplantısında, Sabah eyaletinin Tuaran kentinde cuma günü ateş ve kas zayıflığıyla hastaneye kaldırılan 3 aylık bir erkek bebeğe çocuk felci tanısı konulduğunu belirtti.

Bebeğin yoğun bakım ünitesinde karantina altında tedavi gördüğünü kaydeden doktor Abdullah, durumu stabil olan bebeğin yine de solunum desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Doktor Abdullah, bebekte tespit edilen virüsün aşı kaynaklı olduğunu aktardı.

"cVDPV (dolaşan, aşı kaynaklı çocuk felci virüsü), genelde ağızdan verilen zayıflatılmış çocuk felci aşısındaki virüsten kaynaklanır. Aşılananlar genelde hastalıktan korunur. Zayıf virüs vücuttan dışkıyla atılır ancak sağlıksız ortamlarda, virüse karşı bağışıklığı olmayan kişileri etkileyerek, çocuk felci bağışıklığı yüzde 95'in altındaki topluluklarda yayılabilir." diyen Abdullah, virüsün yayıldıkça yeniden aktif bir virüs haline döndüğünü söyledi.

Ülkede en son çocuk felci virüsünün 1992'de görüldüğünü vurgulayan Abdullah, bebeğin taşıdığı virüsün Filipinler'de görülen son çocuk felci salgınındaki virüsle genetik bağlantısının tespit edildiğini dile getirdi.

Bebeğin yaşadığı mahallede yapılan çalışmalarda, 2 ay-15 yaş arası 199 kişiden sadece 23'ünün çocuk felci aşısı olduğunun belirlendiğini kaydeden Abdullah, "Bu rahatsız edici bir durum çünkü cVDPV'nin dolaşımı ancak çocuk felcine bağışıklık kazanılarak sona erebilir." ifadesini kullandı.

Doktor Abdullah, ailelere çocuk felcine karşı bağışıklık kazanmanın önemini anlatmalarının ardından ebeveynlerin çocuklarını aşılatmayı kabul ettiklerini söyledi.

- Hastalık genelde 5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor

Çocuk felci, sıklıkla 5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor ve söz konusu hastalığa neden olan polio virüsünün 3 farklı türü bulunuyor.

Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde yaşamını yitiriyor.

Uzmanlar, virüsün tek bir çocukta dahi bulunmasının "salgın riski" anlamına geldiği uyarısında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk felci Malezya

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