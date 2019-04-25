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Malezya'da 4 metre uzunluğunda timsah bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 19:38 | Son Güncelleme

Malezya'da 4 metre uzunluğunda timsah bulundu

Malezya'nın güneyinde Kuali şehrindeki bir nehrin kenarında, 4 metre uzunluğunda timsah görüldü.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, merkeze bağlı Sri Paya köyünün sakinleri, nehir kenarında gördükleri dev timsahın yakalanması için itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 5 itfaiye eri, yaklaşık 20 köy sakininin yardımıyla dev timsahı yakalayıp bağlamayı başardı.

İtfaiye merkezine götürülen timsahın, 4 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığında olduğu açıklandı.

Timsahın, yerleşim yerlerinden uzağa, doğal alana bırakılacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Krokodil Malezya

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