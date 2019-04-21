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Malezya'da "61. Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Okuma ve Hafızlık Yarışması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 12:49 | Son Güncelleme

Malezya'da "61. Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Okuma ve Hafızlık Yarışması"

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Okuma ve Hafızlık Yarışması'nın kapanış töreni düzenlendi.

Kuala Lumpur Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Başbakan Mahathir Muhammed ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Törende güzel okuma ve hafızlık alanında dereceye giren erkek ve kadın yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

Güzel okuma kategorisinde Malezyalı Abdul Khair Celil ve Nur Fahratul Fairuzah Panut birinci oldu. Birincilere külçe altın ve 40 bin Malezya ringgiti (56 bin TL) para ödülü verildi.

Erkek yarışmacılardan Cezayirli Yassine Bekouassa ikinci, Faslı Ilyas Lamhayahoui ise güzel okumada üçüncü oldu.

Güzel okumada kadın yarışmacılardan Endonezyalı Nisa Hasa ikinci, Taylandlı Karimah Hayibaraheng üçüncü oldu.

- Almanya ve Avusturya'yı Türk vatandaşları temsil etti

Hafızlık kategorisinde ise İsveç'i temsil eden Muhammed Abdi ve Nijer'den Fatıma Hüseyin Musa birinci geldi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Perak Eyalet Kralı Sultan Nazrin Şah ve eşi Sultan Zara Salim tarafından takdim edildi.

Yarışmada Türkiye'yi İstanbul Nuruosmaniye Camisi imam hatibi Fatih Kaya temsil ederken Almanya adına Türk vatandaşı Abdulkerim İleri, Avusturya adına ise Ahmet Uçar yarıştı.

Malezya'da "61. Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Okuma ve Hafızlık Yarışması"

Malezya'da "61. Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Okuma ve Hafızlık Yarışması"

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması

Malezya'da Kuran-ı Kerim güzel okuma ve Hafızlık yarışması
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