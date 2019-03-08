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Malezya'da ana muhalefet liderliğinde değişiklik

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 07:30 | Son Güncelleme

Muhalefetteki Birleşik Malay Milli Örgütünün Başkan Yardımcısı İsmail Sabri Yakup, parti yüksek şurası tarafından yeni ana muhalefet lideri olarak atandı

Malezya'da geçen yıl yapılan genel seçimlerin ardından 61 yıllık iktidarını kaybeden muhalefet partisi Birleşik Malay Milli Örgütünün (UMNO) Başkan Yardımcısı İsmail Sabri Yakup, yeni ana muhalefet lideri olarak atandı.

Kararı resmi açıklamayla duyuran UMNO yüksek şurası, İsmail'in ana muhalefet liderliği görevini, geçen yıl parti genel başkanlığı görevini bırakan Ahmed Zahid Hamidi'den devraldığını bildirdi.

Tecrübeli siyasetçi İsmail, önceki hükümet döneminde Kırsal ve Yerel Kalkınma Bakanı olarak görev yapıyordu.

İsmail'in ana muhalefet lideri olarak belirlenmesinin ardından UMNO'nun yeni başkan yardımcısı, partinin milletvekillerinden Mahdzir Halid oldu.

Yeni atamaların ardından açıklama yapan UMNO lideri Muhammed Hasan, geçen hafta Semenyih'te düzenlenen ara seçimlerdeki zaferinin ardından muhalefet koalisyonu Milli Cephe'nin (BN) güçlendiğini belirterek, "13 Nisan'da yapılacak Rantau ara seçimleri için de dikkatli olmamız gerekiyor." dedi.

9 Mayıs genel seçimlerindeki yenilgisinden bu yana UMNO'dan toplam 17 milletvekili art arda istifa etmiş, partinin meclisteki sandalye sayısı 37'ye düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmed Zahid Hamidi Lider Malezya muhalefet UMNO

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