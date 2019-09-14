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Malezya'da ana muhalefet partisi eski rakibiyle ittifak kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 12:49 | Son Güncelleme

Ana muhalefet partisi Birleşik Malay Milli Örgütü, uzun süredir siyasi rakipleri arasındaki Malezya İslam Partisi ile siyasi iş birliği anlaşması imzaladı - İki partinin 2023'te düzenlenecek genel seçimlere aynı ittifak çatısı altında girmesi bekleniyor

Malezya'da geçen yılki genel seçimleri kaybederek ilk defa muhalefete geçen Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) uzun süredir rekabet içinde olduğu Malezya İslam Partisi (PAS) ile siyasi iş birliği anlaşması imzaladı.

Başkent Kuala Lumpur'daki Putra Dünya Ticaret Merkezi'nde dün akşam başlayan ve bugün biten "Ümmetin Birliği Toplantısı" etkinliğine her iki partinin liderleri, yönetim kurulu ve binlerce üyesi katıldı.

Etkinlikte konuşan UMNO lideri Ahmed Zahid Hamidi, Malezya'nın eskiye kıyasla istikrarsız bir ülke haline geldiğini öne sürerek, "Ülkemiz bundan önce barışçıldı. Ama şimdi endişelere dolandı. Bundan sonra kalplerimiz, ümmetin menfaatini desteklemek için aynı mücadelede birleşecektir." dedi.

Bu ittifakın etnik temelli bir anlaşma olmadığını hatırlatan Ahmed Zahid, "UMNO ve PAS artık etnik siyasi hassasiyetlere ve aşırılığa kaçmamalıdır çünkü bu İslam'ın doğasına aykırıdır." şeklinde konuştu.

PAS'ın lideri Abdul Hadi Awang ise UMNO ile bundan önce farklı kulvarda olmalarına rağmen çok sayıda ortak noktaları olduklarını vurguladı ve "Bu ortak noktalar federal anayasanın temel maddelerinin şekillenmesini, yani İslam'ın ülkedeki pozisyonunun ve bu toprağın evlatlarının haklarının korunmasını sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Abdul Hadi, bundan sonra iki parti arasındaki husumetin son bulduğunu bildirdi.

Geçen yıl düzenlenen 9 Mayıs genel seçimlerinde UMNO'nun başını çektiği Milli Cephe (BN) ittifakının 61 yıllık iktidarını kaybetmesiyle UMNO, güç kaybı yaşamaya başlamıştı.

Seçim yenilgisinden bu yana UMNO'dan toplam 17 milletvekili art arda istifa etmiş, partinin meclisteki sandalye sayısı 37'ye düşmüştü.

Partideki kan kaybını önlemek üzere genel başkan Ahmed Zahid Hamidi, bir süredir PAS ile ittifak kurmayı planlıyordu.

Fanatik dini söylemleri ve Malay ırkını merkeze alan politikalarıyla bilinen Malezya İslam Partisi, geçen yılki genel seçimlerde yüzde 16 oy almıştı.

İki partinin 2023'te düzenlenecek genel seçimlere aynı ittifak çatısı altında girmesi bekleniyor.

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hükümet ittifak Malezya muhalefet Pas UMNO

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