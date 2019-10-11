Malezya'da apartmanın zemininde toprak kayması

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki bir apartmanın zemininde meydana gelen toprak kayması sonrası 65 apartman sakini tahliye edildi.
Malezya'nın devlet haber ajansı Bernama'daki habere göre, Kuala Lumpur'un batısındaki bir apartmanın zemininde sabah saatlerinde toprak kayması yaşandı.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, apartmanda yaşayan 65 kişiyi tahliye ettikten sonra binayı inceledi.
Apartmanın güvenli olmadığını belirten itfaiye ekipleri, apartman sakinlerinin bir süreliğine devlete ait konaklama yerlerinde misafir edileceğini kaydetti.
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