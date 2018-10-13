Malezya'da ara seçim

Malezya'da Halkın Adaleti Partisi (PKR) lideri Enver İbrahim'in meclise girebilmek için milletvekili adayı olduğu Port Dickson kentinde düzenlenen ara seçimlerde halk sandık başına gitti.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi için 32 farklı noktada merkezler kuruldu. Halk, oylarını yerel saatle 17.30'a kadar kullanabilecek. Sonuçların saat 22.00'de açıklanması bekleniyor.

Kayıtlı 77 bin 750 seçmenin oy kullanmasının öngörüldüğü seçimde PKR adayı Enver, Malezya İslam Partisi (PAS) adayı Mohd Nazari Mokhtar ve 5 bağımsız aday yarışıyor.

6 Mayıs'taki seçimlerde PKR'den Port Dickson kentinden milletvekili seçilen Danyal Balagopal Abdullah, geçen ay Enver'in meclise girebilmesine olanak sağlamak amacıyla istifa edeceğini açıklamıştı. Ardından Enver, ara seçimler için milletvekili adaylığını koymuştu.

Seçimleri kazanmasına kesin gözle bakılan Enver İbrahim'in, meclise girmesiyle Başbakan Mahathir Muhammed'in yardımcısı olarak kabinede görev alması bekleniyor.

Mahathir, mayıs ayında yapılan seçimlerde muhalefet partilerinin kurduğu Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının adayı olarak iktidar blokunun adayı olmuş, eski Başbakan Necip Rezak'ı mağlup ederek 15 yıl aradan sonra iktidara gelmişti.