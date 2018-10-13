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Malezya'da ara seçim

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 10:40 | Son Güncelleme

Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim'in milletvekili adayı olduğu Port Dickson'daki ara seçimlerde oy kullanma işlemi başladı

Malezya'da Halkın Adaleti Partisi (PKR) lideri Enver İbrahim'in meclise girebilmek için milletvekili adayı olduğu Port Dickson kentinde düzenlenen ara seçimlerde halk sandık başına gitti.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi için 32 farklı noktada merkezler kuruldu. Halk, oylarını yerel saatle 17.30'a kadar kullanabilecek. Sonuçların saat 22.00'de açıklanması bekleniyor.

Kayıtlı 77 bin 750 seçmenin oy kullanmasının öngörüldüğü seçimde PKR adayı Enver, Malezya İslam Partisi (PAS) adayı Mohd Nazari Mokhtar ve 5 bağımsız aday yarışıyor.

6 Mayıs'taki seçimlerde PKR'den Port Dickson kentinden milletvekili seçilen Danyal Balagopal Abdullah, geçen ay Enver'in meclise girebilmesine olanak sağlamak amacıyla istifa edeceğini açıklamıştı. Ardından Enver, ara seçimler için milletvekili adaylığını koymuştu.

Seçimleri kazanmasına kesin gözle bakılan Enver İbrahim'in, meclise girmesiyle Başbakan Mahathir Muhammed'in yardımcısı olarak kabinede görev alması bekleniyor.

Mahathir, mayıs ayında yapılan seçimlerde muhalefet partilerinin kurduğu Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının adayı olarak iktidar blokunun adayı olmuş, eski Başbakan Necip Rezak'ı mağlup ederek 15 yıl aradan sonra iktidara gelmişti.

Ülkede 1981-2003 yıllarında başbakanlık yapan 93 yaşındaki Mahathir, iki yıl daha başbakanlık yaptıktan sonra görevini Enver İbrahim'e devredeceğini açıklamıştı.

Geçmişte Mahathir liderliğindeki kabinelerin maliye bakanı olarak görev yapan 71 yaşındaki Enver, Mahathir ile girdiği siyasi mücadelenin ardından 1998 yılında yolsuzluk ve livata suçlamalarıyla hapse atılmıştı.

2004 yılında hapisten çıkan Enver, 2015 yılında aynı suçlamalarla yeniden hapse mahkum edilmişti.

Enver, Mahathir'in iktidara gelmesinden sonra 16 Mayıs'ta kraliyet affıyla serbest bırakılmıştı.

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