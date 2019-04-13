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Malezya'da ara seçim

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 19:23 | Son Güncelleme

Rantau şehrinde düzenlenen milletvekilliği ara seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı Muhammed Hasan, seçimleri kazanarak koltuğunu korudu

Malezya'da Negeri Sembilan eyaletine bağlı Rantau şehrinde bugün düzenlenen milletvekilliği ara seçiminde, muhalefet koalisyonunun adayı ve muhalefet partisi Birleşik Malay Milli Örgütünün (UMNO) lideri Muhammed Hasan birinci gelerek koltuğunu korudu.

Malezya Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, muhalefetteki Milli Cephenin (BN) adayı Muhammed, 10 bin 395 oy alarak açık ara farkla seçimi kazandı.

İktidardaki Umut İttifakı (PH) koalisyonu adına Halkın Adaleti Partisinden (PKR) aday olan S. Streram ise 4 bin 887 oyla ikinci oldu.

Diğer iki bağımsız adayın ise 100'ün altında oy aldığı kaydedildi.

UMNO lideri Muhammed geçen yıl 9 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimde Rantau'dan milletvekili seçilmiş fakat Seçim Komisyonunun bu bölgedeki oylamada hile yapıldığı yönünde karar alması üzerine Muhammed'in milletvekilliği düşürülmüş ve bölgede ara seçim ilan edilmişti.

Milli Cephenin Rantau'da milletvekili koltuğunu korumasıyla muhalefet koalisyonu, Malezya'da düzenlenen son 3 ara seçimi kazanmış oldu.

Partisinin adayının ara seçimde kaybetmesi üzerine basına konuşan PKR lideri Enver İbrahim, "Bu yenilgi, iktidar koalisyonu liderlerinin halkımızın endişelerine dikkat buyurması gerektiğini hatırlatmaktadır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ara seçim Malezya milletvekilliği Rantau

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