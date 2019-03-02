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Malezya'da ara seçimde iktidar koalisyonu bir koltuk kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 19:38 | Son Güncelleme

Malezya'nın Semenyih bölgesinde düzenlenen ara seçimlerde iktidardaki Umut İttifakı koalisyonunun adayı Muhammed Aiman Zainali, seçimleri kaybetti - İktidar koalisyonundaki Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim, bu yenilgiyle seçmenin iktidara mesaj gönderdiğini belirtti

Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Semenyih kentinde düzenlenen milletvekilliği ara seçiminde iktidardaki Umut İttifakı (PH) koalisyonu, geçen yılki genel seçimde bu bölgeden kazandığı milletvekilliği sandalyesini kaybetti.

Seçim Komisyonunun yayınladığı resmi sonuçlara göre, muhalefetteki Milli Cephe (BN) koalisyonunun adayı Zekeriya Hanafi 19 bin 780 oy alarak seçimlerin galibi oldu.

İktidar koalisyonunun adayı Muhammed Aiman Zainali ise 17 bin 866 oyla ikinci oldu.

Sosyalist Parti adayı Nik Aziz Afiq Abdul 847, bağımsız aday Kuan Chee Heng ise 725 oy aldı.

Ara seçimdeki beklenmedik yenilginin ardından iktidar koalisyonu, parlamentoda bir koltuk kaybetti.

- "Seçmen bize mesaj gönderdi"

Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan iktidar koalisyonu üyesi Halkın Adaleti Partisinin (PKR) lideri Enver İbrahim, hükümetin bazı konulardaki vaatlerini yerine getirmekte eksik kalmış olabileceğini belirterek, "Sonuçlar bize halkın, özellikle Malayların hassasiyetlerine dair mesaj vermektedir." dedi.

Enver, bundan sonra ülkede İslam'ın ve Malayların haklarını savunma konusunda titiz davranılması gerektiğini vurguladı ve "Seçmen bize, görmemiz gereken bazı meselelere dair mesaj gönderdi. Bizler de seçmenin hassasiyetine kulak verip bu konularda çalışacağız." ifadesini kullandı.

Geçen yıl düzenlenen genel seçimlerde Semenyih bölgesinden milletvekili seçilen iktidar koalisyondaki Birleşik Malay Yerli Partisinin (PPBM) adayı Bahtiyar Mohd Nur, 11 Ocak'ta kalp krizi geçirerek vefat etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ara seçim iktidar Malezya muhalefet semenyih

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