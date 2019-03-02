Malezya'da ara seçimde iktidar koalisyonu bir koltuk kaybetti

Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Semenyih kentinde düzenlenen milletvekilliği ara seçiminde iktidardaki Umut İttifakı (PH) koalisyonu, geçen yılki genel seçimde bu bölgeden kazandığı milletvekilliği sandalyesini kaybetti.

Seçim Komisyonunun yayınladığı resmi sonuçlara göre, muhalefetteki Milli Cephe (BN) koalisyonunun adayı Zekeriya Hanafi 19 bin 780 oy alarak seçimlerin galibi oldu.

İktidar koalisyonunun adayı Muhammed Aiman Zainali ise 17 bin 866 oyla ikinci oldu.

Sosyalist Parti adayı Nik Aziz Afiq Abdul 847, bağımsız aday Kuan Chee Heng ise 725 oy aldı.

Ara seçimdeki beklenmedik yenilginin ardından iktidar koalisyonu, parlamentoda bir koltuk kaybetti.

- "Seçmen bize mesaj gönderdi"

Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan iktidar koalisyonu üyesi Halkın Adaleti Partisinin (PKR) lideri Enver İbrahim, hükümetin bazı konulardaki vaatlerini yerine getirmekte eksik kalmış olabileceğini belirterek, "Sonuçlar bize halkın, özellikle Malayların hassasiyetlerine dair mesaj vermektedir." dedi.