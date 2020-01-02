Malezya'da azınlık okullarında Cavi alfabesi öğretilmesi kararı tartışma yarattı

Malezya'da Eğitim Bakanlığının, Arap harflerinden oluşan eski Malay alfabesi Cavi'nin ülkedeki Çinli ve Hintlere ait azınlık okullarında ders olarak okutulması yönünde aldığı karar, tartışmalara sebep oldu.

Bakanlığın Cavi'yi, yeni öğretim yılından itibaren azınlık okullarının müfredatına ekleme talimatına karşı çıkan Çinli eğitim kuruluşu Dong Zong, uygulamanın okullarda gayrimüslimlere yönelik dini propaganda yapılmasının önünü açacağını iddia etti.

Çinli eğitimci grup, uygulamanın kaldırılması için geçen hafta başkent Kuala Lumpur'da protesto gösterisi düzenleme kararı almıştı.

Polis teşkilatı, protestonun ülkedeki etnik hassasiyetleri zedeleyebileceği gerekçesiyle gösteri için verdiği izni iptal etmişti.

Cavi'nin müfredata girmesi kararı iktidar koalisyonu üyesi partiler arasında da fikir ayrılığına sebep oldu.

İktidar koalisyonunda Çinli ve Hint üyelerin ağırlıkta olduğu Demokratik Hareket Partisi (DAP) yöneticilerinden Kit Siang, Cavi yazısının öğretilmesine karşı olmadığını belirterek, bu hamlenin Malezya'da ırk ve din ayrılıklarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.