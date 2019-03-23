HABER

Malezya'da "Barış ve Dayanışma Yürüyüşü" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 18:51 | Son Güncelleme

Başkent Kuala Lumpur'da, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta gerçekleşen terör saldırısını protesto etmek için düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı da katıldı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısını protesto etmek ve saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için "Barış ve Dayanışma Yürüyüşü" düzenlendi.

Kuala Lumpur'un Bağımsızlık Meydanı'na doğru yürüyen ve aralarında Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Federal Bölgeler Bakanı Halid Abdul Samet ve Din İşlerinden Sorumlu Bakan Mücahit Yusuf Rawa'nın da bulunduğu kalabalık, terör ve şiddet karşıtı sloganlar attı.

Yürüyüşe katılanlar, terörün dinin olmadığını belirten pankartlar taşıdı.

Bakan Halid, konuşmasında, Christchurch saldırısına ilişkin, "O terörist birbirimizle savaşmamızı istiyor. Nefreti, korkuyu ve kini yayanlar da o teröristle aynı söylemi taşıyor. Ülke olarak bundan iyi bir ders çıkarmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bakan Mücahit de "Katilin niyeti bizim de onun gibi şiddet yanlısı olmamızdı. Biz de onun gibi davranır ve intikam peşinde koşarsak o teröristten bir farkımız kalmaz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okunan ortak deklarasyonda terörün lanetlenmesi istenerek, barış ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Yürüyüşün ardından Büyükelçi Kavakcı, saldırıda yaşamını yitiren 17 yaşındaki Malezya vatandaşı Mohd Haziq Mohd Tarmizi'nin ailesine taziyede bulundu.

PARTNERTransparan DenizTransparan Deniz
Marmara Denizi'nde deprem! Marmara Denizi'nde deprem!
GÜNCELLEME- İstanbul'da orman yangınıGÜNCELLEME- İstanbul'da orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barış Dayanışma Malezya saldırı terör Yeni Zelanda yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağda'ki Feci kazada TIR ikiye bölündü

Feci kaza! TIR ikiye bölündü

Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde deprem!

Akşener: Korkacağım bir kul yok; isteyen hapis eder

'İsteyen hapseder isteyen vurdurur' Akşener'den konuşulacak sözler!

D-100'de zincirleme trafik kazası!

D-100'de zincirleme trafik kazası!

Sivas'ta su kuyusuna düşen iki çocuk hayatını kaybetti

Oyun oynadıkları sırada ortadan kayboldular! Korkunç olay sonradan anlaşıldı

Akar: Fırat’ın doğusunda terörist varlığı sonlanmalı

Akar: Fırat’ın doğusunda terörist varlığı sonlanmalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.