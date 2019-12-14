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Malezya'da bir Fransız köyü: Colmar Tropicale

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.12.2019 11:08 | Son Güncelleme

Malezya'nın Pahang eyaletindeki köy, Fransız mimarisiyle ilgi çekiyor - Fransa'nın Colmar kentinden esinlenerek inşa edilen köy, deniz seviyesinden 900 metre yükseklikte ve 80 hektarlık arazide yer alıyor - 2000'den bu yana hizmet veren turist köyü, Malezya'da reklam filmi ve müzik klipleri çekmek isteyenlerin de sıkça tercih ettiği mekanlardan biri olarak biliniyor

ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'da Fransız mimarisiyle inşa edilen Colmar Tropicale, Orta Çağ Avrupa mimarisini yansıtan görüntüsüyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Malezya'nın Pahang eyaletinde turizm amaçlı kurulan köyde, Fransız mutfağının servis edildiği restoranlar, sanat sergileri ve sokak performansları yapılıyor.

80 hektarlık bir alanı kaplayan ve deniz seviyesinden yaklaşık 900 metre yükseklikteki Colmar Tropicale'de hava, Malezya ortalamasının altında bir sıcaklıkta bulunuyor.

- Fransa'nın Colmar kentinden ilham alınmış

Yapımı 2000'de tamamlanan köy, Fransa'nın Rönesans döneminden kalma yarı ahşap evlerinin bulunduğu Colmar kentinden ilham alınarak yapılmış.

İçinde Orta Çağ mimarili otellerin de bulunduğu Colmar Tropicale, aynı zamanda turist beldesi olarak hizmet veriyor.

Yıl içinde çok sayıda ziyaretçinin uğradığı Fransız köyünün etrafında botanik parkı, at binme sahası ve hayvanat bahçesi de bulunuyor.

- Reklam filmi ve müzik klipleri çekiliyor

Colmar Tropicale, Malezya'da reklam filmi ve müzik klipleri çekmek isteyenlerin de uğrak noktalarından bir tanesi olarak biliniyor.

Malezya'nın bazı tanınmış sanatçılarının kliplerinde, bu köyden görüntülere de yer vermesi dikkati çekiyor.

Çok sayıda yeni evlenen çift de düğün fotoğraflarını çektirmek için bu köyü tercih ediyor.

Başkent Kuala Lumpur'a 45 dakikalık mesafedeki Colmar Tropicale, Malezya'ya gelen çok sayıda ziyaretçinin gezi listesinde yer alıyor.

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Berjaya Hills Colmar Fransa köy malezya Orta Çağ Pahang Şehir

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