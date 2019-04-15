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Malezya'da bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 07:38 | Son Güncelleme

Malezya'da bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi

Malezya'nın kuzeyindeki Gaya Adası'nda bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba güvenlik güçlerince imha edildi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, Gaya Adası'na bağlı Lobong köyü sakinleri, mezar kazarken patlamamış bir bomba buldu.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, bölgeyi emniyet şeridine alırken bomba imha ekibi patlayıcıyı inceledi.

İkinci Dünya Savaşı döneminden kaldığı belirlenen 33 santim uzunluğundaki bomba, daha sonra kontrollü şekilde patlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bomba Gaya Adası İkinci Dünya Savaşı Malezya

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