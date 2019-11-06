Malezya'da çıkan yangın 5 dükkanı yok etti

Malezya'nın Penang eyaletinde çıkan yangında 5 dükkan kül oldu.

Penang İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, yangının eyalete bağlı Nibong Tebai kentinde dün akşam saatlerinde bir dükkanda çıktığı bildirildi.

İtfaiye ekipleri bölgeye ulaştığında yangının yan binalara sıçradığı ve toplam 5 dükkanı yok ettiği belirtilen açıklamada, olayda can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Alevlerin rüzgar nedeniyle çabuk yayıldığını vurgulayan yetkililer, yangının sebebinin ise henüz belirlenemediğini ifade etti.

