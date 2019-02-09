Malezya'da devlet fonundan muhalefet partisine rüşvet verildiği iddiası

Malezya'da, eski Başbakan Necip Rezak döneminde muhalefetteki Malezya İslam Partisine (PAS) hükümete destek sağlaması için Kamu Kalkınma Fonundan (1MDB) 90 milyon Malezya ringgiti rüşvet verildiği iddialarına ilişkin parti yönetiminden bir kişinin daha ifadesi alındı.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, PAS milletvekili ve Merkez Komite Üyesi Nik Muhammed Abduh Nik Abdulaziz, dün akşam Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) merkez binasına gelerek soruşturma kapsamında ifade verdi.

Sorgulamanın ardından MACC yetkilileri, Nik Muhammed'in ifadelerine dair açıklama yapmazken ilerleyen günlerde PAS üyesi 3 kişinin daha sorgulanacağı bildirildi.

Rüşvet iddiaları kapsamında dün partinin eski Başkan Vekili Nasharudin İsa'nın ifadesi alınmıştı.

1MDB yolsuzluğu skandalını ortaya çıkaran The Sarawak Report internet sitesinde 2016'da yer alan bir haberde, o dönemde Necip Rezak'ın liderliğini yaptığı Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) partisinin, PAS'ın mecliste desteğini kazanmak için parti yöneticilerine toplamda 90 milyon Malezya ringgiti rüşvet verdiği, bu paranın da 1MDB'den çıkmış olabileceği öne sürülmüştü.