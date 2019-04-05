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Malezya'da dünyanın en uzun tropikal ağacı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 07:41 | Son Güncelleme

Malezya'nın Sabah eyaletinde bilim insanları, uzunluğu 100,8 metreyi bulan ve dünyanın en uzun tropikal ağacı olarak kaydedilen meranti ağacı keşfetti

Malezya'nın Sabah eyaletinde ikinci kez dünyanın en uzun tropikal ağacı keşfedildi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, aralarında Oxford ve Nottingham Üniversiteleri ile Güneydoğu Asya Yağmur Ormanları Araştırma Grubu'ndan temsilcilerin bulunduğu bir ekip, ülkenin Borneo adasında yer alan ve bundan önce dünyanın en uzun tropikal ağacının keşfedildiği Sabah eyaletinde, önceki bulunandan daha uzun bir ağaç keşfetti.

Eyalete bağlı Danum Vadisi'nde tespit edilen ve uzunluğunun 100,8 metre olduğu belirtilen meranti ağacı, bundan önce aynı eyalette rastlanan 94,1 metre uzunluğundaki aynı türden ağacın rekorunu egale ederek, dünyanın en uzun tropikal ağacı olarak kayıtlara geçti.

Dev ağacın uzunluğunun ölçümü için Unding Jami isimli eyalet yerlisinin ağacın tepesine tırmandığı ve ölçümün şerit metre yardımıyla yapıldığı ifade edildi.

Ağacın ağırlığının ise 81,5 ton olduğu ve içinde yaklaşık bin farklı böcek, bitki ve mantar çeşidinin barındığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ Malezya SABAH tropikal

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