HABER

Malezya'da Enver İbrahim ara seçimde siyasete dönecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 12:01 | Son Güncelleme

Mahathir Muhammed'in başbakanlık görevini devredeceğini açıkladığı Enver İbrahim, partisinden bir milletvekilinin istifasıyla boşalacak parlamento koltuğu için yapılacak ara seçimde aday olacak

KUALA LUMPUR (AA) - Güney Asya ülkesi Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed'i yeniden iktidara taşıyan seçimlerde muhalefet ittifakının parçası olan ve Mahathir'in 2 yıl içinde görevini devredeceğini açıkladığı Halkın Adaleti Partisi (HAP) lideri Enver İbrahim'in siyasete geri döneceği belirtildi.

Başkent Kuala Lumpur'un güneyindeki Port Dickson şehrinden HAP milletvekili Danyal Balagopal Abdullah, Enver'in ara seçimde parlamentoya girerek siyasete dönebilmesi için istifa edeceğini açıkladı.

Enver'in Danyal'in istifasının ardından boşalacak meclis koltuğu için Port Dickson'da yapılacak ara seçimde aday olması bekleniyor.

Yasaya göre, Seçim Komisyonunun istifanın ardından 2 ay içinde bir ara seçim tarihi belirleme zorunluluğu bulunuyor.

HAP üyesi, İç Ticaret Bakanı Seyfettin Nasution, Enver'in meclise dönmesi halinde hükümette görev almayacağını, meclis çalışmalarına odaklanacağını belirtti.

Enver daha önce yaptığı açıklamalarda, Başbakan Mahathir'i desteklediğini, görevi ondan devralmak konusunda acelesi olmadığını söylemişti.

Mahatir Muhammed, mayıs ayında yapılan seçimlerde muhalefet partilerinin Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının adayı olarak iktidar bloğunun adayı eski Başbakan Necip Rezak'ı mağlup ederek 15 yıl aradan sonra iktidara gelmişti.

Ülkede 1981-2003 yıllarında başbakanlık yapan 93 yaşındaki Mahathir, iki yıl daha başbakanlık yaptıktan sonra görevini Enver İbrahim'e devredeceğini açıklamıştı.

Geçmişte Mahathir liderliğindeki kabinelerin Maliye Bakanı olarak görev yapan 71 yaşındaki Enver, onunla girdiği güç mücadelesinin ardından 1998 yılında yolsuzluk ve livata suçlamalarıyla hapse atılmıştı. 2004 yılında hapisten çıkan Enver, 2015 yılında aynı suçlamalarla yeniden hapse mahkum edilmişti. Enver söz konusu suçlamaların rakiplerinin siyasi kariyerini baltalama çabası olduğunu savunmuştu.

Enver, Mahathir'in iktidara gelmesinden sonra 16 Mayıs'ta kraliyet affıyla serbest bırakılmıştı.

Mahathir ile Enver arasındaki görev devrinin nasıl bir takvimde gerçekleşeceği henüz bilinmiyor.

PARTNERÜnlü şarkıcı kameraların önünde böyle doğum yaptıÜnlü şarkıcı kameraların önünde böyle doğum yaptı
KARPAT’TA nöbet değişimi gerçekleştiKARPAT’TA nöbet değişimi gerçekleşti
Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattıYer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ara seçim Enver İbrahim Mahathir Muhammed Malezya parlamento

En Çok Okunan Haberler

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

İlginizi Çekebilir

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı

Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Yavru kediye cinsel istismar davası yarın görülecek!

Yavru kediye cinsel istismar davası yarın görülecek!

Son dakika! MİT, Reyhanlı saldırısının kritik ismini Lazkiye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Son dakika! MİT, Reyhanlı saldırısının kritik ismini Lazkiye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Sokak ortasında rezalet! Küçük kız çocuğunu kucağına alıp istismar etmeye çalıştı

Sokak ortasında rezalet! Küçük kız çocuğunu kucağına alıp istismar etmeye çalıştı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Bu açıklama ile İstanbul adaylığına açıkça yeşil ışık yakıyor

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Bu açıklama ile İstanbul adaylığına açıkça yeşil ışık yakıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.