Malezya'da Enver İbrahim siyasete dönüyor

Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed'in iki yıl içinde görevini devredeceğini açıkladığı Halkın Adaleti Partisi (HAP) lideri Enver İbrahim, "(Mahathir) Onu bir baba ve lider gibi seviyorum." dedi.

HAP'tan Port Dickson kentinin milletvekili seçilen Danyal Balagopal Abdullah'ın istifasıyla ara seçimde parlamentoya girebilmek için adaylığını açıklayan İbrahim, Başbakan Mahathir hakkında konuştu.

Geçmiş dönemlerde Mahathir'e karşı mücadele ettiğini ancak şimdi Malezya'yı ileri götürebilecek en iyi kişinin o olduğunu kabul ettiğini belirten Enver, "(Mahathir) Onu bir baba ve lider gibi seviyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Mahathir ise göreve geldiğinde iki yıl içerisinde yönetimi devredeceğini açıkladığı İbrahim'im kampanyasına destek veriyor.

- Enver'in kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor

Halkın iki gün sonra sandık başına gideceği seçimde, 77 bin 750 kişinin oy kullanması bekleniyor.

Enver'in, rakiplerinden Halkın Adaleti Partisinden (PKR) Mohd Nazari Mokhtar'ın öne çıktığı ve 5 bağımsız adayın daha bulunduğu seçimi açık ara kazanarak milletvekili olmasına kesin gözü ile bakılıyor.