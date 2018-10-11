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Malezya'da Enver İbrahim siyasete dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 22:48 | Son Güncelleme

Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim: - "Tüm kalbimle söylüyorum ki Mahathir'i biliyorum. Onu bir baba ve lider gibi seviyorum"

Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed'in iki yıl içinde görevini devredeceğini açıkladığı Halkın Adaleti Partisi (HAP) lideri Enver İbrahim, "(Mahathir) Onu bir baba ve lider gibi seviyorum." dedi.

HAP'tan Port Dickson kentinin milletvekili seçilen Danyal Balagopal Abdullah'ın istifasıyla ara seçimde parlamentoya girebilmek için adaylığını açıklayan İbrahim, Başbakan Mahathir hakkında konuştu.

Geçmiş dönemlerde Mahathir'e karşı mücadele ettiğini ancak şimdi Malezya'yı ileri götürebilecek en iyi kişinin o olduğunu kabul ettiğini belirten Enver, "(Mahathir) Onu bir baba ve lider gibi seviyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Mahathir ise göreve geldiğinde iki yıl içerisinde yönetimi devredeceğini açıkladığı İbrahim'im kampanyasına destek veriyor.

- Enver'in kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor

Halkın iki gün sonra sandık başına gideceği seçimde, 77 bin 750 kişinin oy kullanması bekleniyor.

Enver'in, rakiplerinden Halkın Adaleti Partisinden (PKR) Mohd Nazari Mokhtar'ın öne çıktığı ve 5 bağımsız adayın daha bulunduğu seçimi açık ara kazanarak milletvekili olmasına kesin gözü ile bakılıyor.

Mahatir Muhammed, mayıs ayında yapılan seçimlerde muhalefet partilerinin Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının adayı olarak iktidar blokunun adayı eski Başbakan Necip Rezak'ı mağlup ederek 15 yıl aradan sonra iktidara gelmişti.

Ülkede 1981-2003 yıllarında başbakanlık yapan 93 yaşındaki Mahathir, iki yıl daha başbakanlık yaptıktan sonra görevini Enver İbrahim'e devredeceğini açıklamıştı.

Geçmişte Mahathir liderliğindeki kabinelerin maliye bakanı olarak görev yapan 71 yaşındaki Enver, Mahathir ile girdiği güç mücadelesinin ardından 1998 yılında yolsuzluk ve livata suçlamalarıyla hapse atılmıştı. 2004 yılında hapisten çıkan Enver, 2015 yılında aynı suçlamalarla yeniden hapse mahkum edilmişti. Enver, söz konusu suçlamaların rakiplerinin siyasi kariyerini baltalama çabası olduğunu savunmuştu.

Enver, Mahathir'in iktidara gelmesinden sonra 16 Mayıs'ta kraliyet affıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Enver İbrahim Mahathir Muhammed Malezya Port Dickson

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