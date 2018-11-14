Malezya'da eski bakana yolsuzluktan gözaltı

Malezya'nın eski Federal Topraklar Bakanı Adnan Mansor, Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında sorgulandıktan sonra gözaltına alındı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) tarafından ifadesi alınmak üzere mahkemeye çağırılan eski bakan Adnan, kalkınma fonu paralarıyla inşa edilen bazı hükümet binalarının arsa anlaşmalarındaki yolsuzluğa dahil olduğu gerekçesiyle sorgulandı.

Mahkemenin, gözaltına alınan Adnan hakkındaki kararını yarın vereceği belirtildi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Başbakan Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor da bir süredir sorgulandığı para aklama suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere bu sabah tekrar mahkemeye gelmişti.

Rosmah'ın, hakkındaki diğer suçlamalara ilişkin ifade vermek üzere yarın yeniden mahkemeye geleceği açıklanmıştı.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.