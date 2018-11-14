HABER

Malezya'da eski bakana yolsuzluktan gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 20:43 | Son Güncelleme

Eski Federal Topraklar Bakanı Adnan Mansor, kamu kalkınma fonu paralarıyla inşa edilen hükümet binalarının arsa anlaşmalarında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

Malezya'nın eski Federal Topraklar Bakanı Adnan Mansor, Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında sorgulandıktan sonra gözaltına alındı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) tarafından ifadesi alınmak üzere mahkemeye çağırılan eski bakan Adnan, kalkınma fonu paralarıyla inşa edilen bazı hükümet binalarının arsa anlaşmalarındaki yolsuzluğa dahil olduğu gerekçesiyle sorgulandı.

Mahkemenin, gözaltına alınan Adnan hakkındaki kararını yarın vereceği belirtildi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Başbakan Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor da bir süredir sorgulandığı para aklama suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere bu sabah tekrar mahkemeye gelmişti.

Rosmah'ın, hakkındaki diğer suçlamalara ilişkin ifade vermek üzere yarın yeniden mahkemeye geleceği açıklanmıştı.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs genel seçimlerini kaybetmesinin ardından tekrar başlatılmıştı. Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30'un üzerinde suçlamayla yargılanıyor.

PARTNERBurcu'yu uçurdularBurcu'yu uçurdular
Tarihi caminin elektriğini kestiler! CHP'den sert tepkiTarihi caminin elektriğini kestiler! CHP'den sert tepki
TFF Başkanı Demirören'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaretTFF Başkanı Demirören'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1MDB Malezya Necip Rezak Rosmah Mansor Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

CHP'nin birçok il ve ilçede belediye başkan adayları açıklandı! (CHP adayları tam liste)

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

İlginizi Çekebilir

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 milyon TL'lik vurgun! Sahte MİT'çiler yakalandı

5 milyon TL'lik vurgun! Sahte MİT'çiler yakalandı

Kar esareti başladı! Köy yolları ulaşıma kapandı

Kar esareti başladı! Köy yolları ulaşıma kapandı

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Uluslararası soruşturma şart

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Uluslararası soruşturma şart

Elektriği kesilen Yavuz Selim Cami'nin aboneliği iptal edildi! CHP'den sert tepki

Elektriği kesilen Yavuz Selim Cami'nin aboneliği iptal edildi! CHP'den sert tepki

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

İyilik varsa 'umut' var

İyilik varsa 'umut' var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.