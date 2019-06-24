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Malezya'da eski bakanlar ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 09:59 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi ve eski Savunma Bakanı Hişamuddin Hüseyin'in, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadeleri alındı

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında eski Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi ve eski Savunma Bakanı Hişamuddin Hüseyin, mahkemede ifade verdi.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonundan (MACC) yapılan açıklamada, eski Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi ve eski Savunma Bakanı Hişamuddin Hüseyin'in dün ve bu sabah, Savunma Bakanlığı tarafından 1997-2018 yıllarında yapılan arazi takasları konusunda ifade verdikleri belirtildi. Söz konusu işlemlerde birtakım usulsüzlükler yapılarak devletin zarara uğratıldığı ifade ediliyor.

Savunma Bakanlığından şubat ayında yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesinde 1997'den bu yana yapılan arazi takaslarında hazinenin en az 500 milyon Malezya ringgiti (692 milyon lira) zarara uğratıldığı belirtilmişti.

Eski Başbakan Yardımcısı Zahid, en son Aralık 2018'de 1MDB soruşturması kapsamında mahkemeye çağırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
1MDB MACC Malezya soruşturma Yolsuzluk Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu

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