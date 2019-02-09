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Malezya'da eski milletvekili rüşvetten gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 13:44 | Son Güncelleme

Malezya'da eski milletvekili rüşvetten gözaltına alındı

Malezya'da eski milletvekilinin, 230 bin Malezya ringgiti (56 bin ABD doları) rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Malezya basınında yer alan habere göre, adı henüz açıklanmayan eski Johor milletvekili, bir matbaa şirketinin talip olduğu işin onaylanması karşılığında 230 bin Malezya ringgiti rüşvet kabul ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

Söz konusu işin 2012-2015 arasında basılan haber bülteni "1Suara"nın basımıyla ilgili ve ortalama ihale bedelinin 13 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 3 milyon 200 bin ABD doları) olduğu belirlendi.

Milletvekilinin şu an Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun Putrajaya'daki merkez binasında tutulduğu ve hakkındaki iddialarla ilgili yarın hakim karşısına çıkmasının beklendiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Felda Malezya Milletvekili rüşvet Yolsuzluk

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