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Malezya’da feribotta yangın faciası

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 21:02 | Son Güncelleme

Malezya’da bir feribotta çıkan yangında 55 yolcunun tamamı tahliye edilerek kurtarıldı.Malezya’nın Kedah eyaletine bağlı Langkawi Adası’ndan Perlis eyaletine giden 55 yolcunun bulunduğu bir feribotta yangın çıktı.

Malezya’da bir feribotta çıkan yangında 55 yolcunun tamamı tahliye edilerek kurtarıldı.
Malezya’nın Kedah eyaletine bağlı Langkawi Adası’ndan Perlis eyaletine giden 55 yolcunun bulunduğu bir feribotta yangın çıktı. Langkawi’den yola çıkan “Dragon Star” adlı feribot dakikalar içinde alev aldı. Yolcular yangından denize atlayarak kurtuldu. Kedah itfaiyesi, feribottaki bir yolcunun yangını kısa sürede fark ettiğini ve alarmı devreye soktuğunu açıkladı. Açıklamada, kurtarma ekiplerinin 8 dakika içinde olay yerine ulaştığı ve feribottaki tüm yolcuların kurtarıldığı ifade edildi. Kurtarma çalışmalarına feribota yanaşan bir teknenin de katıldığı belirtildi.
Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

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