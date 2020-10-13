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Malezya'da 'fiili livata' suçlamasıyla yıllarca hapis yatan Enver İbrahim'den başbakanlık hamlesi

13.10.2020 15:17 | Son Güncelleme

Malezya'da başbakan yardımcılığı görevinden alındığı 1998'den beri liderlik kavgası veren ve erkek bir danışmanına tecavüz ettiği iddiasıyla yaklaşık 10 yıl hapis yatan muhalefet lideri Enver İbrahim, bugün Kral Abdullah Sultan Ahmed Şah'la görüşerek hükümeti kurma görevinin kendisine verilmesini istedi.

Malezya'da 'fiili livata' suçlamasıyla yıllarca hapis yatan Enver İbrahim'den başbakanlık hamlesi

Malezya'da başbakan yardımcılığı görevinden alındığı 1998'den beri liderlik kavgası veren ve erkek bir danışmanına tecavüz ettiği iddiasıyla yaklaşık 10 yıl hapis yatan muhalefet lideri Enver İbrahim, bugün Kral Abdullah Sultan Ahmed Şah'la görüşerek hükümeti kurma görevinin kendisine verilmesini istedi.

222 sandalyeli mecliste 120 milletvekilinin desteğini aldığını belirten Enver, Başbakan Muhiddin Yasin'in meclis çoğunluğunu kaybettiğini ve istifa etmesi gerektiğini savundu.

Enver, Kral'ın parti liderleriyle görüştükten sonra kararını açıklayacağını söyledi.

95 yaşındaki Başbakan Mahathir Muhammed, Şubat'ta sürpriz bir kararla istifa etmiş, bir ay sonra yerine Muhiddin Yassin atanmıştı.

Enver'in Kral'la görüşmesi inişli-çıkışlı siyasi kariyerinde bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Enver'in Kral'a kendisine destek vaat eden milletvekillerinin listesini sunmadığı, bu nedenle gerçekten gerekli çoğunluğa sahip olmadığı bilinmiyor.

Fiili livata suçlaması

1982'de ilk kez milletvekilliğine seçilen Enver, gençlik ve spor, eğitim ve maliye bakanlıklarının ardından 1993'te başbakan yardımcısı oldu.

Bu dönemde yıldızı parlayan bir siyasetçi olarak Enver'in Başbakan Dr. Mahathir'in yerine geçecek kişi olduğu konuşuluyordu.

Ancak 1998'de Mahathir'le liderlik kavgasına giren Enver'in yolları ayrıldı. Bir süre sonra Enver, yolsuzluk ve bir erkek danışmanının suçlamalarının ardından fiili livata suçlamasıyla hapse atıldı. Enver bu iddiaların siyasi olduğunu savundu.

2004'te Enver fiili livata suçlamasından aklandı. Ancak 2014'te bu karar bozuldu ve Enver bir yıl sonra yeniden hapse girdi.

Mayıs 2018 genel seçimlerinde Enver ve Mahathir yeniden iş birliği yaptı ve iki siyasetçi Harapan Rakyat (Halkın Umudu) adlı muhalefet ittifakında bir araya geldi.

Mahathir'in liderliğindeki ittifakın 60 yıldan daha uzun süren Birleşik Ulusal Malay Örgütü'nün iktidarına son verdiği seçimden bir hafta sonra Enver, Kral tarafından affedildi.

Mahathir, hükümeti kurma görevinin Enver'e verilmesini istiyor.

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