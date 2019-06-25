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Malezya’da hava kirliliği: 400 okul geçici olarak kapatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 10:00 | Son Güncelleme

Malezya’nın Jahor eyaletinde hava kirliliğine bağlı olarak 75 öğrencinin nefes almada zorluk çekmesi ve kusması üzerine 400 okul geçici bir süre için kapatıldı.Malezya’nın Jahor eyaletindeki sanayi bölgesi Pasir Gudang’da okullar öğrencilerin hava kirliliğine bağlı olarak rahatsızlanması üzerine soruşturulmak üzere kapatıldı.

Malezya’nın Jahor eyaletinde hava kirliliğine bağlı olarak 75 öğrencinin nefes almada zorluk çekmesi ve kusması üzerine 400 okul geçici bir süre için kapatıldı.
Malezya’nın Jahor eyaletindeki sanayi bölgesi Pasir Gudang’da okullar öğrencilerin hava kirliliğine bağlı olarak rahatsızlanması üzerine soruşturulmak üzere kapatıldı. Devlet haber ajansı Bernama’nın verdiği bilgiye göre, 100’den fazla ilköğretim ve ortaöğretim okulunun yanı sıra 300 özel anaokulunda 75 öğrencinin nefes almada zorluk çekmesi ve kusması üzerine Perşembe gününe kadar okulların geçici olarak kapatılması için talimat verildi.

Olayın faillerine sert önlemler
Jahor Başbakanı Dr. Sahruddin Jamal 15 okulda toplam 75 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Jamal, hastalığa neyin yol açtığının net olmadığını söylerken, Mart ayında Kim Kim nehri bölgesinde zehirli duman soluduktan sonra binlerce insanın hastalanması ve 111 okulun kapanması ile aynı durum olmadığını belirtti.
Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad bugün yaptığı açıklamada, olaya neden olan kişilere karşı çok sert önlemler alınacağını açıklayarak, önceki olaydan sonra bunun yeniden yaşanmaması gerektiğini belirtti.
Mart ayında çoğu çocuk 4 bin kişi 40 ton kimyasal atığın yasa dışı olarak nehre atılmasından sonra hastalanmıştı. Yangın ve kurtarma yetkilileri yaptıkları araştırmadan sonra kimyasal atıklarda renksiz ve aşırı zehirli hidrojen siyanür de dahil olmak üzere en az 15 farklı kimyasal türü belirlemişti. Polis tarafından yapılan araştırmalar üzerine 2 Malezyalı ve 1 Singapurlu şüpheli yakalanmıştı.

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