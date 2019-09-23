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Malezya'da hava kirliliğinden hastalananların sayısı yüzde 40 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 12:06 | Son Güncelleme

Orman yangınlarının sebep olduğu hava kirliliğinin yol açtığı astım, cilt kızarması, solunum enfeksiyonu ve göz nezlesi gibi hastalıklarda ülke genelinde yüzde 40 artış görüldü

Malezya'nın güneyi ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarının kuzeyinde çıkan orman yangınlarının sebep olduğu hava kirliliği nedeniyle Malezya genelinde hastalananların sayısı yüzde 40 arttı.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Dr. Nur Hişam Abdullah, yaptığı açıklamada, son bir ayda ülke genelindeki hastanelerde astım ve cilt kızarması vakalarının artış gösterdiğini bildirdi.

Nur Hişam, astım ve cilt kızarmasının yanı sıra solunum enfeksiyonu ve göz nezlesi gibi vakaların normale kıyasla yüzde 40 arttığını ifade etti.

Halka mümkün olduğunca dışarı çıkmama çağrısını yineleyen Nur Hişam, "Dışarı çıkan herkesin maske kullanması ve eve dönünce yüzünü bolca yıkayıp su tüketmesi önemlidir." dedi.

Diğer yandan duman bulutlarının görüş mesafesini düşürdüğü Ipoh kentindeki Sultan Azlan Şah Havalimanı'ndan bugün yapılması planlanan 12 uçuş ertelendi.

Duman bulutlarının geçen haftaya kıyasla etkisinin azalmasına rağmen ülke genelinde 43 bölgede hava kalitesi "sağlıksız" seviyesinde bulunuyor.

Malezya Meteoroloji Birimi, dün yaptığı açıklamada, Muson rüzgarlarının yön değiştirmesi üzerine duman bulutlarının etkisinin azalacağını belirtmişti.

Malezya'nın güney kesimleri ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarındaki orman yangınları temmuz sonundan bu yana sürüyor.

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Duman bulutu Endonezya hava kirliliği Malezya orman yangını sağlık

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