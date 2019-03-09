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Malezya'da Hazreti Muhammed'e hakarete hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 10:49 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesaplarında Hazreti Muhammed'e hakaret içeren paylaşımda bulunduğu için gözaltına alınan sanıklardan biri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Malezya'da Hazreti Muhammed'e hakaretten yargılanan kişi 10 yıl hapse mahkum edildi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, sosyal medya hesaplarında Hazreti Muhammed'e hakaret içeren paylaşımda bulunduğu için salı günü gözaltına alınan 4 sanık, İletişim ve Medya Kanunu'na muhalefetten hakim karşısına çıktı.

Suçunu kabul eden sanıklardan birine 10 yıl hapis cezası verilirken, diğer üç sanık ise suçlamaları reddederek, yeniden duruşma talebinde bulundu.

Son zamanlarda Malezya genelinde İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarının arttığını kaydeden Malezya Polis Teşkilatı, şimdiye kadar ülke genelinde konuya ilişkin 929 ihbar aldıklarını açıklamıştı.

Ülkede geçen ay bir Çinlinin, Hazreti Muhammed'e sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanması üzerine başkent Kuala Lumpur'da protesto gösterisi düzenlenmişti.

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