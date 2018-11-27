Malezya'da Hindu tapınağının taşınması protestosu

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, başkent Kuala Lumpur'un Petaling Jaya bölgesinde bulunan ve kaçak olarak dikildiği öne sürülen Sri Maha Mariamman tapınağının yerinin taşınması kararına yönelik Hinduların protestosuna ilişkin, "Güvenlik güçlerini yaralayıp kamu malına zarar verenler cezalandırılacak." dedi.

Kentte dün başlayan ve bugün sabah saatlerinde çıkan olaylarla devam eden protestolarla ilgili açıklama yapan Başbakan Mahathir, şiddet eylemlerinin arkasında suçluların olduğunu ve isyan çıkarmaya dönük çabaların dini konuyla ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Mahathir, güvenlik güçlerinin yaralanması ve bölgedeki araçların ateşe verilmesi konusundaki araştırmaların sürdüğünü aktararak, "İsyan çıkarmaya teşebbüs eden ve güvenlik güçlerini yaralayıp kamu malına zarar verenler cezalandırılacak." şeklinde konuştu.

- Gözaltı sayısı 21'e yüskeldi

Öte yandan polis teşkilatından yapılan açıklamaya göre, gösteriler sırasında olay çıkaranlardan gözaltına alınanların sayısı 21'e yükseldi.

Bölgede dün 18 aracı ateşe veren eylemciler bugün 3 aracı daha kundakladı.