Malezya'da Hint asıllı Bakan'ın istifası için protesto

Malezya'da halk, geçen ay bir Hindu tapınağının yerinin değişmesi nedeniyle çıkan gösterilerde polisin eylemcilere müdahalesini eleştiren Hint asıllı Ulusal Birlik ve Sosyal Refah Bakanı Waytha Moorthy Ponnusamy'nin istifası için protesto düzenledi.

Ülkenin idari başkenti Putrajaya'daki merkez camisinde cuma namazından sonra toplanan Müslüman sivil toplum örgütlerinden yaklaşık 500 kişi, geçen ay Petaling Jaya kentindeki Seafield Sri Maha Mariamman tapınağının yıkılmaması için yapılan gösterilerde Hint eylemcilerin saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Muhammed Adib Mohd Kassim'in katillerinin cezalandırılmasını talep etti.

Grup adına konuşan Gerakan Pembela Ummah (UMMAH) lideri Aminuddin Yahaya, Bakan Waytha'nın protestolarda eylemcilerin tarafını tuttuğu ve güvenlik güçlerini haksız yere eleştirdiğini iddia ederek, Bakan'ın yaptığını "hukuka saygısızlık" olarak değerlendirdi.

Aminuddin, vefat eden itfaiyeci Muhammad'a ilişkin, "UMMAH örgütü Muhammed Adib için adalet arayışında kararlıdır çünkü kendisi orada sadece bir itfaiyeci olarak görevini yapıyordu. İnsanların hayatını kurtarmak için oradaydı ama kendi saldırıya uğradı." ifadesini kullandı.