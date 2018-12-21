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Malezya'da Hint asıllı Bakan'ın istifası için protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 19:56 | Son Güncelleme

STK'ler, geçen ay Hindu tapınağının yıkılmaması için yapılan gösterilerde eylemcilerin tarafını tuttuğu öne sürülen Ulusal Birlik ve Sosyal Refah Bakanı Waytha Moorthy Ponnusamy'nin istifasını talep etti

Malezya'da halk, geçen ay bir Hindu tapınağının yerinin değişmesi nedeniyle çıkan gösterilerde polisin eylemcilere müdahalesini eleştiren Hint asıllı Ulusal Birlik ve Sosyal Refah Bakanı Waytha Moorthy Ponnusamy'nin istifası için protesto düzenledi.

Ülkenin idari başkenti Putrajaya'daki merkez camisinde cuma namazından sonra toplanan Müslüman sivil toplum örgütlerinden yaklaşık 500 kişi, geçen ay Petaling Jaya kentindeki Seafield Sri Maha Mariamman tapınağının yıkılmaması için yapılan gösterilerde Hint eylemcilerin saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Muhammed Adib Mohd Kassim'in katillerinin cezalandırılmasını talep etti.

Grup adına konuşan Gerakan Pembela Ummah (UMMAH) lideri Aminuddin Yahaya, Bakan Waytha'nın protestolarda eylemcilerin tarafını tuttuğu ve güvenlik güçlerini haksız yere eleştirdiğini iddia ederek, Bakan'ın yaptığını "hukuka saygısızlık" olarak değerlendirdi.

Aminuddin, vefat eden itfaiyeci Muhammad'a ilişkin, "UMMAH örgütü Muhammed Adib için adalet arayışında kararlıdır çünkü kendisi orada sadece bir itfaiyeci olarak görevini yapıyordu. İnsanların hayatını kurtarmak için oradaydı ama kendi saldırıya uğradı." ifadesini kullandı.

Bakan Waytha'nın söz konusu değerlendirmeleriyle Muhammed Adib'in hatırasına hakaret ettiğini belirterek istifasını talep eden Aminuddin, "Umarız hükümet halkının sözünü dinler ve böylece adalet yerini bulmuş olur." dedi.

Konuşmaların ardından basına demeç veren kuruluş temsilcileri, hükümetin Waytha'nın görevden alınmasına dair adım atmaması halinde protestoların ülke geneline yayılabileceğini belirtti.

- Hint tapınağı protestosu

Malezya'nın Petaling Jaya kentinde bulunan Sri Maha Mariamman tapınağının, One City isimli inşaat şirketine ait araziye kaçak olarak inşa edildiği gerekçesiyle yerinin değiştirilmesi kararı, geçen ay bölgedeki Hintlerin protestosuna sebep olmuştu.

Üç gün süren gösterilerde Hint eylemciler yaklaşık 20 aracı ateşe vermiş, olay yerine müdahale eden polis ve itfaiyecilerle çatışmıştı.

Gösterilerin bitmesinin ardından Hint asıllı Ulusal Birlik ve Sosyal Refah Bakanı Waytha Moorthy Ponnusamy, tapınağın yerinin değişmemesi gerektiğini söylemiş ve güvenlik güçlerini olay yerine geç gelmekle itham etmişti.

Çatışmalarda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan itfaiye eri Muhammed Adib Mohd Kassim, uzun süre yoğun bakımda kalmış ve salı günü hayatını kaybetmişti.

Muhammed Adib'in vefatının ardından iktidar ve muhalefet partilerinden çok sayıda temsilci, Başbakan Mahathir Muhammed'den Bakan Waytha'yı görevden almasını talep etmişti.

Tartışmaların ardından Başbakan Mahathir, Waytha'nın performansından memnun olduğunu söylemiş ve görevden alınması taleplerini karşılıksız bırakmıştı.

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Bakan istifa Malezya protesto

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