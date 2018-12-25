Malezya'da Hint asıllı Bakan'ın istifası için protestolar sürüyor

Malezya'da sivil toplum kuruluşları (STK), geçen ay Hindu tapınağının yıkılmaması için yapılan gösterilerde eylemcilerin tarafını tuttuğu öne sürülen Ulusal Birlik ve Sosyal Refah Bakanı Waytha Moorthy Ponnusamy'nin istifası için protesto düzenledi.

Geçen hafta ülkenin idari başkenti Putrajaya'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği eylemin ardından bugün de Selangor eyaletine bağlı Klang kentinde STK'ler Bakan Waytha'nın istifası için toplandı.

Yedi STK'nin organize ettiği eyleme katılan yaklaşık bin kişi, Sri Maha Mariamman tapınağı için yapılan gösterilerde Hint eylemcilerin saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede geçen hafta hayatını kaybeden itfaiye eri Muhammed Adib Mohd Kassim'in katillerinin cezalandırılması için sloganlar attı.

Etkinlikte konuşma yapan STK liderlerinden Azwanddin Hamzah Ariffin Abu Bakar, Waytha'nın polis ve itfaiyecileri eleştirerek hayatını kaybeden Muhammed'e saygısızlık ettiğini öne sürdü ve hükümete 40 gün içinde Waytha'yı görevden alma çağrısında bulundu.