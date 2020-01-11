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  4. Malezya'da iki çocuk felci vakası tespit edildi

Malezya'da iki çocuk felci vakası tespit edildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.01.2020 15:05 | Son Güncelleme

Malezya'da iki çocuk felci vakası tespit edildi

Malezya'da 27 yıl sonra ilk defa geçen ay rastlanan çocuk felci vakası, iki çocukta daha görüldü.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Sabah eyaletinde 8 ve 11 yaşında iki çocuğa, çocuk felci tanısı konuldu.

Sırt ağrısı ve yürümede zorluk çektiği için geçen yıl 1 Aralık'ta hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki çocuğun baston yardımıyla yürüyebildiği açıklandı.

Yüksek ateşten ötürü 9 Aralık'ta hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki hastanın ise halihazırda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Çocuk felci virüsünün ise Filipinler'den bulaşmış olabileceği kaydedildi.

Malezya Sağlık Bakanlığı, 8 Aralık'ta Sabah eyaletinin Tuaran kentinde ateş ve kas zayıflığıyla hastaneye kaldırılan 3 aylık bir erkek bebeğe çocuk felci tanısı konulduğunu açıklamıştı.

Yetkililer, bebekte tespit edilen virüsün aşı kaynaklı olduğunu belirtmişti.

- Genelde 5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor

Çocuk felci, sıklıkla 5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor ve söz konusu hastalığa neden olan polio virüsünün 3 farklı türü bulunuyor.

Virüs her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde yaşamını yitiriyor.

Uzmanlar virüsün tek bir çocukta dahi bulunmasının "salgın riski" anlamına geldiği uyarısında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk felci Malezya polio virüs

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