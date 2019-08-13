Malezya’da İrlandalı genç kızı arama çalışmalarında bir ceset bulundu

Malezya’da tatil yaparken kaybolan İrlandalı Nora Anne Quoirin’i arama çalışmalarında, polis bir genç kıza ait cansız beden bulduğunu açıkladı.

Malezya’nın Seremban kentinde ailesiyle birlikte geldiği tatilde 9 gün önce kaybolan 15 yaşındaki İrlandalı Nora Anne Quoirin’i arama çalışmaları sürüyor. Yoğun süren arama çalışmaları kapsamında Malezya polisinin bir genç kızın cansız bedenine ulaştığı belirtildi.

Yetkililer, kimlik tespitinin yapılmasının ardından resmi açıklama yapılacağını duyurdu.

Malezya polisi, ormanlık bir alanda geçtiğimiz hafta Nora’nın ayak izine ulaştığını açıklamıştı.

İngiltere’de yaşayan ve öğrenme güçlüğü rahatsızlığı bulunan Nora, 4 Ağustos’ta kaybolmuştu.

İrlandalı bir şirket, genç kızın bulunması için bilgi verenlere yaklaşık 11 bin dolar ödül vereceğini duyurdu.

