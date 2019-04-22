Malezya'da kaçak avlanılan teknede bir ton balık ele geçirildi

Malezya'nın kara sularında kaçak balık avlandığı tespit edilen 4 Tayland vatandaşı gözaltına alınırken, teknede bir ton ağırlığında balık ele geçirildi.

Malezya Deniz Koruma Biriminden (APMM) yapılan açıklamada, Penang eyaleti kıyılarında bir teknede, Malezya kara sularına dahil bir alanda kaçak balık avlandığı yönünde ihbar geldiği belirtildi.

Operasyonla teknede bulunan 4 Tayland vatandaşının gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bir ton balığın da ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, teknenin Batu Uban Sahil Polis Merkezinin bulunduğu limana çekildiği bildirildi.

