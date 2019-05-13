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Malezya'da kaçak balık avlayan 29 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 07:57 | Son Güncelleme

Sarawak açıklarında iki ayrı tekneyle kaçak balıkçılık yapan 29 Vietnamlı yakalanarak gözaltına alındı

Malezya'nın kuzey kara sularında yasa dışı yollarla balık avlayan 29 yabancı uyruklu yakalandı.

Malezya Deniz Koruma Biriminden (APMM) yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Sarawak eyaleti açıklarına kaçak giren iki balıkçı teknesinin tespit edildiği bildirildi.

Durdurulan teknelerde yabancı uyruklu kişilerin izinsiz avlandığının belirlendiği aktarılan açıklamada, teknelerdeki 29 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Bu kişilerin Vietnamlı olduğu ve teknelerde toplam yaklaşık 3 ton avlanmış balık bulunduğu kaydedildi.

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balıkçılık gözaltı Malezya Sarawak tekne Vietnam

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