HABER

Malezya'da kaçak gergedan boynuzu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:06 | Son Güncelleme

Malezya'da kaçak gergedan boynuzu operasyonu

Malezya Kuala Lumpur Havalimanı'nda kaçak 50 gergedan boynuzu ve 9 etçil hayvan kadavrası ele geçirildi.

Bernama ajansının haberine göre, Malezya Vahşi Yaşam ve Milli Parklar Dairesi (Perhilitan) Müdürü Datuk Abdul Kadir Abu Hashim, basına yaptığı açıklamada, alınan ihbar üzerine geçen hafta yapılan operasyonda toplam 316 kilogram 50 gergedan boynuzu ve 9 etçil hayvan kadavrası ele geçirildiğini belirtti.

Gergedan boynuzlarının kilosunun karaborsada 100 bin dolardan satıldığını söyleyen Abdul Kadir, kadavraların tıbbi amaçlar için izinsiz olarak Vietnam'a gönderileceğinin düşünüldüğünü kaydetti.

Abdul Kadir, kadavraların türünün belirlenmesi için DNA testi yapılacağını aktardı.

Nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan gergedanların boynuzları özellikle geleneksel tıpta kullanılması nedeniyle Asya'nın bazı bölgelerinde yüksek fiyata alıcı buluyor.

PARTNERDünyanın en tembel insanıyla tanıştınız mı?Dünyanın en tembel insanıyla tanıştınız mı?
Özhaseki'den Trump açıklaması: Adamın her yanı oynuyorÖzhaseki'den Trump açıklaması: Adamın her yanı oynuyor
Kurban pazarlarında arife günü hareketliliğiKurban pazarlarında arife günü hareketliliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
etçil hayvan kadavrası Gergedan Boynuzu

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uşak’ta feci kaza: 9 yaralı

Uşak’ta feci kaza: 9 yaralı

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı vakitleri

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı vakitleri

Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi

Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.