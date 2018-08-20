Malezya'da kaçak gergedan boynuzu operasyonu

Malezya Kuala Lumpur Havalimanı'nda kaçak 50 gergedan boynuzu ve 9 etçil hayvan kadavrası ele geçirildi.
Bernama ajansının haberine göre, Malezya Vahşi Yaşam ve Milli Parklar Dairesi (Perhilitan) Müdürü Datuk Abdul Kadir Abu Hashim, basına yaptığı açıklamada, alınan ihbar üzerine geçen hafta yapılan operasyonda toplam 316 kilogram 50 gergedan boynuzu ve 9 etçil hayvan kadavrası ele geçirildiğini belirtti.
Gergedan boynuzlarının kilosunun karaborsada 100 bin dolardan satıldığını söyleyen Abdul Kadir, kadavraların tıbbi amaçlar için izinsiz olarak Vietnam'a gönderileceğinin düşünüldüğünü kaydetti.
Abdul Kadir, kadavraların türünün belirlenmesi için DNA testi yapılacağını aktardı.
Nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan gergedanların boynuzları özellikle geleneksel tıpta kullanılması nedeniyle Asya'nın bazı bölgelerinde yüksek fiyata alıcı buluyor.
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