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Malezya’da kaybolan Quoirin açlıktan ölmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 09:58 | Son Güncelleme

Polis ekipleri, Malezya’da tatildeyken 4 Ağustos’ta kaybolan İrlanda vatandaşı Nora Quoirin’in açlıktan ve stresten öldüğünü açıkladı.

Malezya’da kaybolan Quoirin açlıktan ölmüş

Polis ekipleri, Malezya’da tatildeyken 4 Ağustos’ta kaybolan İrlanda vatandaşı Nora Quoirin’in açlıktan ve stresten öldüğünü açıkladı. Ön otopsi raporuna göre kaçırılma veya cinsel saldırı izi bulunamadı.
Ailesiyle beraber tatile geldiği Malezya’nın Seremban kentinde 4 Ağustos’ta kaybolan 15 yaşındaki İrlandalı Nora Anne Quoirin’in cansız bedenine Salı günü ulaşılmıştı. Beyin hasarına bağlı öğrenme güçlüğü çeken genç kızın bedeni, ailesiyle konaklamayı planladıkları Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’un yaklaşık 70 kilometre güneyindeki Seremban’daki tatil beldesinin yakınlarındaki ormanda bulunmuştu. Bulunan cesedin yarı Fransız yarı İrlandalı Quoirin’e ait olduğunun doğrulanması üzerine otopsi çalışmaları başladı. Malezya makamları, cesedi ormandaki bir akarsu kıyısında bulunan genç kızın muhtemelen uzun süreli açlık ve stres nedeniyle iç kanamadan öldüğünü açıkladı.

Kaçırılma veya cinsel saldırı izi bulunamadı
Polis dün yaptığı açıklamada Quoirin’in ön otopsi raporuna göre, bağırsak hasarı kaynaklı iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiğini ve cinsel saldırıyı uğradığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Polis, ’şu an için’ kaçırıldığına işaret eden hiçbir kanıt bulunmadığını da belirtti.

Malezya’da kaybolan Quoirin açlıktan ölmüş

Malezya’da kaybolan Quoirin açlıktan ölmüş

Malezya’da kaybolan Quoirin açlıktan ölmüş

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